Spotify в тестовом режиме запустил собственный аналог сториз

Об этом сообщает Engadget.
На данный момент короткие горизонтальные видео можно найти только в нескольких плейлистах. В частности, сториз прикреплены к праздничному рождественскому плейлисту Spotify.
В нем появился кружок, при нажатии на который открывается серия видео с участием известных музыкантов, среди которых: Дженнифер Лопес, Келли Кларксон и группа Pentatonix.
Функция работает только в мобильных приложениях.
Spotify has stories now….
S P O T I F Y
This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx
— TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020
- Ранее компания Apple запустила новый сервис с музыкальными видео, живыми шоу и разнообразными мероприятиями — Apple Music TV.