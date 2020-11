Spotify в тестовом режиме запустил собственный аналог сториз

Об этом сообщает Engadget.

На данный момент короткие горизонтальные видео можно найти только в нескольких плейлистах. В частности, сториз прикреплены к праздничному рождественскому плейлисту Spotify.

В нем появился кружок, при нажатии на который открывается серия видео с участием известных музыкантов, среди которых: Дженнифер Лопес, Келли Кларксон и группа Pentatonix.

Функция работает только в мобильных приложениях.

Spotify has stories now….

S P O T I F Y

This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx

— TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020