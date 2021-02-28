Стриминговый сервис запускает два новых фильтра, чтобы упростить поиск и прослушивание ваших любимых песен.

Об этом пишет Engadget.

Spotify представила возможность в своих мобильных приложениях для сортировки понравившихся песен по жанру или настроению.

Если коснуться кнопки фильтра вверху списка воспроизведения, вы увидите только ту музыку, которая соответствует определенному чувству или стилю. Функция срабатывает, если у вас есть не менее 30 понравившихся песен. В этом случае вы увидите до 15 категорий.

Раздел понравившихся песен на Spotify — это ваша коллекция, охватывающая все жанры, которые вам когда-либо нравились, и каждое настроение, которое вы испытывали.

Опция сортировки должна появиться в приложениях в ближайшие недели для людей на англоязычных рынках, включая США, Великобританию, Канаду и Южную Африку.

Он будет доступен как для бесплатных, так и для премиум-подписчиков.