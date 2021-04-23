Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

За даними джерел, платформа не планує стягувати плату з авторів за підключення та комісію. Крім того, Spotify дозволить авторам самостійно встановлювати ціни за підписку.

У процесі оформлення підписки платформа перенаправлятиме користувачів iOS на інший сайт для оплати, щоб уникнути комісії Apple.

Наразі невідомо, коли саме сервіс планує запустити функцію. У компанії цю інформацію наразі не коментують.

Цікаво, що інформація про впровадження платних підписок на подкасти Spotify з’явилася відразу після того, як Apple Podcasts заявив про запуск цієї функції.