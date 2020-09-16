Сервис Spotify обратился в антимонопольные органы с просьбой принять меры из-за антиконкурентного поведения Apple в связи с выпуском пакетов подписки на некоторые услуги компании Apple One.

Об этом сообщает издание The Verge.

Как сообщалось ранее, 15 сентября на презентации новинок Apple заявила о выпуске пакетов подписки Apple One, которые будут объединять много услуг компании на разных уровнях. В пакеты входит и подписка на музыкальный сервис Apple Music.

16 сентября музыкальный сервис Spotify выступил заявлением, в котором раскритиковал компанию за некорректное поведение по отношению к конкурентам. Мол, компания использует “доминирующее положение и недобросовестные методы”, чтобы заставить потребителей отдать предпочтение своим продуктам, ставя при этом конкурентов в невыгодное положение.

“Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры для ограничения антиконкурентного поведения Apple, которое, если его не остановить, нанесет непоправимый вред сообществу разработчиков и поставит под угрозу нашу коллективную волю слушать, учиться, творить и общаться”, — говорится в заявлении.

Примечательно, что подписку на Spotify можно приобрести в различных пакетах, например, в комплекте с подпиской на стриминговый сервис Hulu или вместе с некоторыми смартфонами Samsung.

К тому же благодаря жалобам Spotify ранее уже начались два официальных антимонопольных расследования в ЕС относительно Apple App Store и Apple Pay.

В свою очередь Apple настаивает на том, что ее клиенты по-прежнему смогут “открывать для себя альтернативы и наслаждаться ими”, а пакеты подписки просто помогут клиентам сэкономить.