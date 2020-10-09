6 октября 2020 завершилось судебное заседание Киевского апелляционного суда по иску прокуратуры Киевской области к Бучанскому городскому совету по делу о так называемых 890 га лесного фонда - земли пытались забрать у горожан и ряда общественных учреждений. Апелляционный суд стал на сторону общины Бучи.

Об этом рассказывают #Буквы.

С чего все началось?

В октябре 2014 года судья Ирпенского городского суда Андрей Микулин признал часть Бучи (условной площадью 890 га) “лесом первой категории, который находится за пределами населенного пункта”. Владельцем этой земли стало государство в лице Кабинета Министров Украины, а не жители Бучи.

В июле 2016 году к городскому голове с обысками пришли правоохранители по делу о якобы “присвоение должностными лицами земель на сотни миллионов гривен”. В рамках “бучанского дела” ГПУ также взялась расследовать факт передачи 14 га земли бывшему первому заместителю председателя Верховной Рады Игорю Калетнику.

Тогда Анатолий Федорук опроверг выдвинутые обвинения и напомнил о всеукраинской инвентаризации земель 1991 года, по итогам которой было подтверждено, что 890 га находятся в пределах города Буча. Несмотря на все аргументы ГПУ все равно сообщила о подозрении Анатолию Федоруку и секретарю городского совета Василию Олексюку. Суды отстраняли Анатолия Федорука с должности на время, а также отправляли под домашний арест.

Решение Киевского апелляционного суда

В комментарии #Буквам городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил:

“6 октября 2020 Киевский апелляционный суд принял очередное решение в пользу общины по абсолютно политизированному и надуманному делу о “890 га Бучанского леса”. Напомню, что в октябре 2014 года Ирпенским городским судом Киевской области по иску прокуратуры принято решение, которым признано центральную и наиболее густонаселенную часть города Буча, площадью 890 га, лесом I категории,который принадлежит государству в лице Кабмина, а не общине Бучи. Абсурдность этого решения заключалась в том, что всю территорию города Буча в его исторических границах, которые были установлены еще в 60-х годах прошлого века, суд признал такой, что “находится за пределами города”. Фактически это означает, что города не существует, а почти 30 тысяч его жителей с их собственностью являются “лесными жителями”. Как потом оказалось, это было только начало. Указанное судебное решение по 890 га прокуратура использовала в качестве основания для заявления сотен исков к гражданам нашего города и организациям об истребовании их земельных участков, которые десятками лет находились в их пользовании, в пользу Кабмина. Кроме того, Генеральная прокуратура на основании этого же решения суда, начала десятки уголовных производств в отношении городского головы и чиновников Бучанской городского совета за то, что Бучанский городской совет во исполнение своих полномочий принимал решение о предоставлении разрешения гражданам на приватизацию их земельных участков, на которые они имеют гарантированное Конституцией Украины право. Часто доходило до абсурда: прокуроры пытались изъять в пользу государства земельные участки, на которых еще с 50-х годов прошлого века построены жилые дома и живет не одно поколение бучанцев”.

По словам мэра, 23 апреля 2020 Ирпенский городской суд пересмотрел дело о 890 га, согласился с позицией города и отказал прокуратуре в удовлетворении иска.

“Несколько дней назад с этой позицией согласился и суд апелляционной инстанции. Конечно, прокуратура имеет право обратиться в Верховный Суд с кассационной жалобой, но к этому мы готовы, так как уверены в своей правоте. Надеюсь, что все иски к жителям города со стороны прокуратуры будут отозваны, а безосновательные уголовные производства – закрыты”, – подытожил мэр Анатолий Федорук.