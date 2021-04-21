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Справа Джорджа Флойда: Байден назвав вирок «гігантським кроком» до справедливості в США

Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для колишнього офіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна, якого звинувачують у вбивстві Джорджа Флойда, "гігантським кроком" до справедливості в Сполучених Штатах.

Среда, 21 апреля 2021, 13:05

Про це повідомляє інформагентство Reuters.

“Це було вбивство при яскравому денному світлі, і воно відкрило очі всьому світу. Системний расизм – пляма на душі нації”, – сказав Байден.

Він також зазначив, що протести, які спостерігалися в Сполучених Штатах після вбивства Флойда, були тим, чого країна не спостерігала з часів руху за громадянські права, і об’єднала людей різних рас.

“Ніщо не може повернути їх брата і батька, – сказав він про сім’ю Флойд, – але це може бути гігантським кроком вперед на шляху до справедливості в Америці”.

Президент США також похвалив “хоробру молоду жінку”, яка записала, як Шовен стоїть на шиї у Флойда, і відзначив поліцейських, які давали свідчення на користь обвинувачення.

Віцепрезидентка Камала Гарріс також виступила із заявою, закликавши Сенат США прийняти “Закон Джорджа Флойда про правосуддя в поліцейській діяльності”, який був схвалений Палатою представників США і спрямований на припинення агресивної тактики правоохоронних органів, спрямованої проти афроамериканців та інших меншин.

“Міра справедливості – це не те ж саме, що рівна справедливість. Цей вердикт наближає нас на крок вперед”, – сказала Гарріс.

Теги: вирок, Джо Байден, Джордж Флойд, Камала Харрис, суд

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