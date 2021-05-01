Генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що ексофіцер поліції Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, оскільки той помер за обтяжливих обставин.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Прокурор подав у п’ятницю, 30 квітня, нові документи, в яких сказано, що вирок має бути якнайсуворішим, оскільки Флойд помер за обтяжливих обставин, а саме — внаслідок затримання поліцією. Прокурор пояснив, що в той момент Флойд був максимально безпомічним, а Шовін перевищив службові повноваження як представник закону.

Адвокат Шовіна Ерік Нельсон вважає, що це неприпустимо, оскільки прокурору не вдалося довести, що Флойд помер за обтяжливих обставин.

За законами Міннесоти, попри те, що Шовіна визнали винним за всіма трьома пунктами звинувачення, судовий вирок прозвучить тільки за одним з них, а саме — за найсерйознішим (вбивство другого ступеня, що передбачає до 40 років позбавлення волі). Однак експерти не впевнені, що суддя погодиться на настільки суворий вирок.

Якого саме терміну вимагає прокуратура — невідомо.

Судова практика штату свідчить про те, що за аналогічне вбивство засуджували до 12,5 років ув’язнення. В рамках рекомендованої норми, ув’язнення може тривати від 10,8 до 15 років. Аби Шовін отримав більший термін — суддя Пітер Кехілл має погодитися, що Флойда вбили за обтяжливих обставин. Навіть якщо так, Шовін може отримати не більше ніж 30 років ув’язнення.

Що слід знати про суд над Дереком Шовіном

Суд над ексофіцером розпочався після того, як у травні минулого року внаслідок його дій як поліціянта, на очах у перехожих помер 48-річний афроамериканець Джордж Флойд. Шовін притиснув його шию коліном до землі та тримав в такому положені протягом 9 хвилин та 29 секунд. Флойд просив відпустити його та казав, що не може дихати. Однак Шовін не звернув на його прохання уваги. Флойд помер.

Після такого інциденту по всій Америці й, передусім у Міннеаполіс, почалися масові акції протесту проти расизму та свавілля поліції Black Lives Matter (Життя чорних важливе).

За три тижні судових засідань адвокати, прокурори та присяжні заслухали свідчення 45 осіб, переглянули кілька годин відеозаписів, які робили перехожі в той день, коли помер Флойд.

Свідчення очевидців

Судові засідання почалися зі свідчень перехожих, які на власні очі бачили, як помирав Флойд та як у тій ситуації поводився Шовін. Це були найбільш емоційні свідчення. До прикладу, дівчина, яка однією з перших виклала в Мережу відео смерті Флойда, розповідала, як не могла спати вночі, оскільки їх снилися жахи.

“Коли я дивлюсь на Джорджа Флойда, я бачу свого батька, я бачу своїх братів, двоюрідних братів, братів батька. Тому що всі вони – чорношкірі”, – сказала вона.

Також свідчив 61-річний Чарльз Макміллан. Він розповів про те, як намагався вмовити Флойда сісти в авто поліції та не пручатися.

На думку захисників Шовіна, він як поліціянт діяв правильно, однак через перехожих, які його постійно відволікали, міг не проконтролювати свою силу. Колега Шовіна Пітер Чанг сказав, що натовп був агресивним, що вплинуло на дії Дерека. Інструктор Ніколь Маккензі, який навчає поліціянтів, також сказав, що через натовп Шовін міг не чути благання Флойда й не контролювати силу, з якою тиснув на його шию.

Три аргументи адвокатів Шовіна

Сторона захисту поліціянта вимагала заслухати свідчення представників галузі охорони здоров’я, аби довести, що смерть Флойда була викликана проблемами з наркотиками чи чимось іншими. Концепція захисту Шовіна базувалася на тому, що:

Флойд помер через проблеми з наркотиками та здоров’ям.

Використання сили Шовіном було потрібним заходом, хоча здається жорстоким.

Перехожі відволікали Шовіна, тому він міг не проконтролювати силу.

Шеф поліція Міннеаполіса Медарія Аррадондо сказав, що наступного дня після смерті Флойда звільнив Шовіна. Він додав, що Шовін мав забрати коліно з шиї Флойда, коли той сказав, що не може дихати.

Однак представник сторони захисту Баррі Бродд, експерт з використання сили при затриманнях, сказав, що в діях Шовіна не було порушень, а поліціянт діяв “об’єктивно та раціонально”.

Аргументи прокурора

Прокуратура намагалася довести, що Шовін використав надмірну та непотрібну в той момент силу, коли наступив коліном на шию Флойда й був в такому положенні 9 хвилин і 29 секунд, поки той не помер. Їх стратегія базувалася на кількох відеозаписах дій Шовіна, аналізі, проведеному експертами-поліціянтами, а також медичних показах стосовно того, як помер Флойд.

Причина смерті Флойда

У захисту та прокурора були полярні думки з цього приводу. Представника Флойда говорили про те, що смерть настала внаслідок дій поліціянта. Однак представники офіцера наполягали на дії наркотичних речовин у крові Флойда.

Важливими в цьому аспекті були свідчення лікаря-пульмонолога Мартіна Тобіна. Він на прикладі відео пояснив, що відбувалося з Флойдом та його диханням, поки його шия була під коліном офіцера.

“Навіть здорова людина померла б, якби була в такому положенні, як Флойд”, – сказав лікар.

Однак судово-медичний експерт Девід Фаулер зазначив, що причина смерті Флойда не встановлена. При цьому, його не вбили, оскільки причин смерті було кілька. Він стверджував, що Флойд зловживав наркотиками, а також говорив, що афроамериканець міг померти через те, що надихався вихлопними газами від поліційного автомобіля. При цьому, він згодився з аргументом стосовно того, що Флойду потрібна була медична допомога відразу після того, як в нього зупинилося серце. Судмедексперт сказав, що Флойда ще можна було врятувати.

П’ята поправка: чому Дерек Шовін відмовився свідчити

У Шовіна запитали про те, чому він не хоче свідчити на свою користь. Ексофіцер апелював до п’ятої поправки.

“Сьогодні я скористаюсь своїм правом згідно з П’ятою поправкою”, – сказав Шовін у суді. П’ята поправка передбачає, що він має конституційне право не давати свідчень. Він додав, що на нього ніхто не тиснув, це лише його рішення.

Як працювали присяжні

Після того, як прокурор та адвокат озвучили свої аргументи в суді, суддя скерував присяжних в секвестр. Їм належало вирішити долю Шовіна, спираючись на аргументи прокурорів та адвокатів.

Вони мали право ночувати вдома, а вдень — збиратися разом, поки не ухвалять рішення.

Присяжним було заборонено обговорювати зі сторонніми справу Шовіна, а також читати повідомлення ЗМІ про суд.

Очікувалося, що присяжні ухвалюватимуть рішення протягом кількох тижнів. Однак їм знадобилося менше ніж доба.

Присяжні мали визнати Шовіна винним чи невинним за всіма трьома чи за одним з трьох звинувачень:

вбивство другого ступеня – найсерйозніше звинувачення. Прокуратурі потрібно довести, що Шовін напав на Флойда. Пункт передбачає до 40 років ув’язнення.

вбивство третього ступеня. Присяжні повинні переконатися, що Шовін проявив безрозсудну зневагу до людського життя. Максимальний термін позбавлення волі – 25 років.

ненавмисне вбивство другого ступеня. Прокуратура спробує продемонструвати, що пан Шовін пішов на “необгрунтований ризик”, коли утримував Флойда, піддаючи його ризику смерті. Передбачено позбавлення волі строком до 10 років.

Міру покарання визначить суддя. Приблизно через 8 тижнів Шовін почує вирок. За однією зі статей йому загрожує до 40 років позбавлення волі.

Із зали суду Шовіна вивели в наручниках. До цього моменту він був вільний, оскільки за нього внесли заставу. Однак після рішення присяжних чекатиме на вирок судді у в’язниці.

Адвокат сім’ї Флойда Бен Крамп назвав таке рішення присяжних “поворотним моментом в історії”.