Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В пятницу, 16 октября, Приморский районный суд Одессы вынес приговор Игорю Павловскому. Его судили отдельно от других фигурантов дела.

Следствие установило, что он был посредником между заказчиками и исполнителями убийства, однако инкриминировали ему совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 396 УК — сокрытие преступления.

Этой статьей предусмотрен арест на срок до трех месяцев, ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Суд назначил Павловскому наказание в виде двух лет лишения свободы. Так как он пошел на сделку со следствием и признал свою вину, его освободили от отбывания этого наказания. Испытательный срок — 1 год.

Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин (был помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого).