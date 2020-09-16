Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить его заявление о признании вины.

Это произошло в ходе онлайн-заседания Приморского районного суда Одессы.

“Я прошу суд утвердить сделку о признании моей вины. Обстоятельства подписания сделки не противоречат моим интересам. Сделку я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания”, – сказал он.

Как известно, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк: они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин (был помощником депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого).