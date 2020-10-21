Об этом проинформировали в Адвокатской совещательной группе (Advocacy Advisory Panel), представляющей интересы потерпевших. Также об этом сообщила адвокат Евгения Закревская.
Так, в розыск будут объявлены Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.
Это трое из пяти бывших бойцов “Беркута”, которых Украина передала российско-террористическим формированиям во время обмена в декабре 2019 года.
Двое других – Александр Маринченко и Сергей Тамтура после обмена вернулись на подконтрольную властям Украины территорию. Они остаются обвиняемыми в деле о расстрелах активистов на Майдане.
“Суд постановил объявить Аброськина, Зинченко и Янишевского в международный розыск. Суд акцентировал, что обвинение не может считаться политически мотивированным, поскольку инкриминируются насильственные преступления против жизни и здоровья, в частности многочисленные убийства”, – отмечается в сообщении адвокатской группе.
Суд постановил, что обвиняемые будут считаться такими, которые объявлены в международный розыск, – со дня принятия компетентным органом международной юрисдикции соответствующего решения.
Это означает, что прокуроры должны направить решение суда в украинское бюро Интерпола, которое является частью Министерства внутренних дел. В дальнейшем материалы ходатайства должны быть направлены в центральное бюро Интерпола.
В адвокатской группе уточнили, что уже сейчас обвиняемые считаются объявленными в розыск на территории Украины.
В ходе заседания суд не удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании двум присутствующим фигурантам дела – Александру Маринченко и Сергею Тамтуре – меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста (сейчас они находятся под личным обязательством).
- Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская ранее отмечала, что обмен пяти бывших сотрудников “Беркута” фактически остановит рассмотрение дела по расстрелам на Майдане.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы была возможность поменять даже 100 “беркутовцев” на одного украинского разведчика, он бы сделал это.
- В Мониторинговой миссии ООН выражали обеспокоенность тем, что обмен бывших сотрудников “Беркута”, обвиняемые в убийстве 48 активистов, затруднит расследование дел Майдана.