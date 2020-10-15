Дело Маркива: Суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающий его невиновность

Апелляционный суд в Милане по делу нацгвардейца Виталия Маркива принял новый перевод записи разговора, в котором он якобы признался в причастности к гибели итальянского журналиста на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщалось ранее, 30 сентября Апелляционный суд в Милане начал рассмотрение дела в отношении нацгвардейца Виталия Маркива, который был осужден на 24 года за якобы причастность к гибели итальянского журналиста на Донбассе.

Сегодня, 15 октября, в Милане проходит третье заседание апелляционного суда. Во время заседания были заслушаны результаты исследования записи разговора Маркива с его сокамерником в СИЗО, во время которого обсуждалась гибель репортера Андреа Роккелли.

Сторона обвинения пыталась приобщить к делу косвенные слова Виталия, которые были вырваны из контекста этого разговора. Речь идет о фразе “убили журналиста”, которую пытались интерпретировать как признание Маркива.

В новом переводе разговора, поданном стороной защиты, неточности исправлены. Суд принял новый перевод.

“Согласно новым переводом разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, он не говорил “мы убрали репортера”, но сказал: “в 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня”, — отметили в МВД.