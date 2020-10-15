Covid-19 Украина

обновлено 15.10.2020 в 17:01

Всего:

281239(+5062)

Болеют:

156287(+5062)

Выздоровели:

119650(+951)

Умерло:

5302(+73)

18:40 Редкое издание пьес Шекспира продали на аукционе за рекордые 10 миллионов долларов
18:34 YouTube будет удалять видеоконтент с ложной информацией о вакцинах от COVID-19
18:32 Белла Хадид начала встречаться с внуком голливудского актера Джека Николсона – СМИ
18:29 Дело Маркива: Суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающий его невиновность
18:05 В Чехии более 9500 больных COVID-19 в сутки — это новый рекорд
Эксклюзив
18:00 Медиаменеджер считает, что информационные каналы уже неэффективны
17:56 Ограничение движения и проверка документов: в Киеве проведут антитеррористические учения
17:48 ЕС ввел санкции против «повара Путина» Пригожина
17:35 В МОЗ назвали 4 причины роста количества больных COVID-19 в Украине
17:33 Showtime выпустит продолжение сериала «Декстер»
17:25 37-летний американец получил в подарок авто благодаря атмосферному видео в TikTok
17:03 В Николаеве врачам выдали строительные очки и некачественные халаты: видео
Эксклюзив
16:58 Политики морально уже готовы создать коалицию против Зеленского – медиаменеджер
Эксклюзив
16:35 «Всенародный опрос» Зеленского может повлиять на выбор около 10% избирателей, – политолог
16:20 Кислородные концентраторы домой: Харьковская ОГА предлагает изменить алгоритм помощи COVID-больным
16:14 Внутри огромных надувных шаров: The Flaming Lips дали концерт для живой публики
16:01 Отопительный сезон под угрозой срыва в 45 населенных пунктах – «Нафтогаз»
Партнерский материал
16:00 Оригинальные букеты для положительных эмоций
15:41 Черниговскую ОГА возглавила экс-заместительница председателя ОПУ Коваленко
15:37 Billboard Music Awards 2020: лучшие образы с красной дорожки
15:34 Температура Атлантического океана достигла максимума за почти 3 тысячи лет
15:30 В ОПУ назвали все пять вопросов всеукраинского опроса от Зеленского
15:27 Канада ввела дополнительные санкции против белорусских чиновников
14:57 Поединок «Динамо» – «Ювентус» проведут со зрителями
14:46 На Банковой форсируют создание военной полиции, – StateWatch
14:44 Байден будет добиваться окончания войны на Донбассе, если станет президентом США
14:33 Объявлены победители Billboard Music Awards 2020
14:17 В Киеве внезапно оборвался лифт с медиками скорой помощи
14:04 «Что не дрочите?»: глава Харьковской ОГА в прямом эфире выругался на депутатов
13:57 Авиакомпания Wizz Air отменила более 20 рейсов в ноябре
13:48 В «Евросолидарности» заявили о нападении агитатора «Слуги народа» с ножом на активиста «ЕС» в Харькове
13:38 Жителям Ирландии запретили ходить в гости из-за вспышки COVID-19
13:37 Джо Джонас набил новую татуировку – поклонники думают, что это лицо Софи Тернер
13:25 Катастрофа МН17: РФ вышла из консультационной группы
13:08 Украинка, накачавшая себе огромные скулы, хочет их увеличить еще больше

Дело Маркива: Суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающий его невиновность

Апелляционный суд в Милане по делу нацгвардейца Виталия Маркива принял новый перевод записи разговора, в котором он якобы признался в причастности к гибели итальянского журналиста на Донбассе.

Четверг, 15 октября 2020, 18:29

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщалось ранее, 30 сентября Апелляционный суд в Милане начал рассмотрение дела в отношении нацгвардейца Виталия Маркива, который был осужден на 24 года за якобы причастность к гибели итальянского журналиста на Донбассе.

Сегодня, 15 октября, в Милане проходит третье заседание апелляционного суда. Во время заседания были заслушаны результаты исследования записи разговора Маркива с его сокамерником в СИЗО, во время которого обсуждалась гибель репортера Андреа Роккелли.

Сторона обвинения пыталась приобщить к делу косвенные слова Виталия, которые были вырваны из контекста этого разговора. Речь идет о фразе “убили журналиста”, которую пытались интерпретировать как признание Маркива.

В новом переводе разговора, поданном стороной защиты, неточности исправлены. Суд принял новый перевод.

“Согласно новым переводом разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, он не говорил “мы убрали репортера”, но сказал: “в 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня”, — отметили в МВД.

Что известно о деле Маркива?

Фото: МВД

В 2017 году итальянские правоохранители арестовали украинского военного Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли.

Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин РФ Андрей Миронов погибли в мае 2014 года в районе поселка Андреевка близ Славянска Донецкой области. Они вместе с французским журналистом Уильямом Рогулоном (он получил ранение) попали под минометный огонь.

Защита Маркива отвергал обвинения в убийстве и настаивал на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

12 июля 2019 суд Павия признал служащего Маркива виновным. Он приговорен к 24 годам заключения. 

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на решение итальянского суда по делу Маркива

  • 31 августа в МВД провели брифинг, на котором украинские правоохранители представили собранные доказательства невиновности Виталия Маркива,
Теги: Віталій Марків, Италия, суд

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться