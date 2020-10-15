Дело Маркива: Суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающий его невиновность

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
Как сообщалось ранее, 30 сентября Апелляционный суд в Милане начал рассмотрение дела в отношении нацгвардейца Виталия Маркива, который был осужден на 24 года за якобы причастность к гибели итальянского журналиста на Донбассе.
Сегодня, 15 октября, в Милане проходит третье заседание апелляционного суда. Во время заседания были заслушаны результаты исследования записи разговора Маркива с его сокамерником в СИЗО, во время которого обсуждалась гибель репортера Андреа Роккелли.
Сторона обвинения пыталась приобщить к делу косвенные слова Виталия, которые были вырваны из контекста этого разговора. Речь идет о фразе “убили журналиста”, которую пытались интерпретировать как признание Маркива.
В новом переводе разговора, поданном стороной защиты, неточности исправлены. Суд принял новый перевод.
“Согласно новым переводом разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года, он не говорил “мы убрали репортера”, но сказал: “в 2014 был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня”, — отметили в МВД.
Что известно о деле Маркива?
В 2017 году итальянские правоохранители арестовали украинского военного Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли.
Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин РФ Андрей Миронов погибли в мае 2014 года в районе поселка Андреевка близ Славянска Донецкой области. Они вместе с французским журналистом Уильямом Рогулоном (он получил ранение) попали под минометный огонь.
Защита Маркива отвергал обвинения в убийстве и настаивал на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.
12 июля 2019 суд Павия признал служащего Маркива виновным. Он приговорен к 24 годам заключения.
Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.
В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию на решение итальянского суда по делу Маркива
- 31 августа в МВД провели брифинг, на котором украинские правоохранители представили собранные доказательства невиновности Виталия Маркива,