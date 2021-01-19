Трансляция заседания шла на YouTube-канале суда.

Как сообщалось, ранее, 26 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения Виктору Януковичу по делу о незаконном завладении государственной резиденцией “Межигорье”.

Суд обосновал такое решение тем, что были нарушены правила объявления подозреваемого лица в международный розыск, а также не было возобновлено расследование по этому производству.

В этом деле Януковича подозревают в таких преступлениях:

ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой;

ч. 3 ст. 209 — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах или организованной группой;

ч. 5 ст. 368 (по старой редакции) — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на такое решение суда.

19 января коллегия судей (Андрей Никифоров, Олег Павлишин, Валерия Черная) Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняла решение оставить жалобу без удовлетворения, а постановление судьи от 26 октября оставить без изменений.