Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба НАБУ.
Согласно заявлению, 1 декабря генпрокурор Ирина Венедиктова заменила процессуальных руководителей в деле о предоставлении взятки судебному эксперту за ложный письменный вывод, который касался дела о завладении 81 млн гривен Нацгвардии Украины. Фигурантом этих дел является экс-нардеп, бывший владелец ООО “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.
Глава Офиса генпрокурора, уверяют в НАБУ, действовала тайно, безосновательно, не изучив материалы уголовного производства. Кроме того, процессуальным руководителям в деле о таких изменениях сообщено не было.
Эти действия привели к тому, что детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки сообщить о подозрении еще одному, уже третьему вероятному участнику указанного преступления — бывшему чиновнику “Укрбуд”.
“Национальное бюро убеждено, что эта ситуация — продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис Генерального прокурора прибегает к подобным действий не впервые”, — заявили в НАБУ.
НАБУ информирует, что ранее генпрокурор затягивала процесс подписания подозрений нардепу, отказывала в направлении документов для экстрадиции бенефициарного владельца ОАО “ВиЭйБи Банк” и не только.
Кроме этого, в бюро отмечают, что по делу касательно имущества Нацгвардии прокуроров заменили безосновательно, хотя по другому делу — касательно формулы “Роттердам +” — основания для изменения прокуроров есть, но этого не делают.
- Напомним, Микитасю — бывшему нардепу (группа “Воля народа”) и экс-президенту Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд” — инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный избранник, и командующим Нацгвардии Украины по обмену недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, который находится на окраине столицы. Как следствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению согласно экспертным выводам нанесен ущерб на сумму 81,6 млн гривен.
- 2 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили ему о подозрении. Высший антикоррупционный суд арестовал его, назначив залог в размере 5,5 млн грн, 8 октября его выпустили из СИЗО после внесения указанной суммы.
- Позже САП подала апелляционную жалобу, по результатам рассмотрения которой Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины приняла решение об аресте Микитася с альтернативой внесения 80 млн гривен залога.
- 3 апреля 2020 года стало известно, что суд взыскал в пользу государства 80 млн гривен, которые были внесены в качестве залога за Микитася, поскольку он нарушил процессуальные обязательства. Как #Буквам стало известно из собственных источников, речь идет о том, что Микитась провел встречу с двумя свидетелями по делу, в котором фигурирует. Видео встречи было распространено в Сети два месяца назад.
- Судья Апелляционной палаты Высший антикоррупционного суда принял решение поместить под стражу экс-нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии.
- На днях НАБУ вручило Максиму Микитасю еще одно подозрение — относительно вероятного предоставление неправомерной выгоды эксперту за занижение стоимости жилого комплекса.