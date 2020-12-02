Национальное антикоррупционное бюро обвинило Офис генпрокурора в препятствовании привлечению виновных к ответственности по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба НАБУ.

Согласно заявлению, 1 декабря генпрокурор Ирина Венедиктова заменила процессуальных руководителей в деле о предоставлении взятки судебному эксперту за ложный письменный вывод, который касался дела о завладении 81 млн гривен Нацгвардии Украины. Фигурантом этих дел является экс-нардеп, бывший владелец ООО “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Глава Офиса генпрокурора, уверяют в НАБУ, действовала тайно, безосновательно, не изучив материалы уголовного производства. Кроме того, процессуальным руководителям в деле о таких изменениях сообщено не было.

Эти действия привели к тому, что детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки сообщить о подозрении еще одному, уже третьему вероятному участнику указанного преступления — бывшему чиновнику “Укрбуд”.

“Национальное бюро убеждено, что эта ситуация — продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис Генерального прокурора прибегает к подобным действий не впервые”, — заявили в НАБУ.

НАБУ информирует, что ранее генпрокурор затягивала процесс подписания подозрений нардепу, отказывала в направлении документов для экстрадиции бенефициарного владельца ОАО “ВиЭйБи Банк” и не только.

Кроме этого, в бюро отмечают, что по делу касательно имущества Нацгвардии прокуроров заменили безосновательно, хотя по другому делу — касательно формулы “Роттердам +” — основания для изменения прокуроров есть, но этого не делают.