Дело МН17: Украину не будут привлекать к ответственности за незакрытое авиапространство

Нидерланды не планируют привлекать Украину к ответственности за незакрытое авиапространство в рамках дела о крушении самолета рейса MH17 в небе над Донбассом.

Об этом сообщает издание NU.

Независимые следователи констатировали, что Украина не знала об угрозе для гражданской авиации. К тому же министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок отметил, что недостаточно доказательств для признания Украины юридически ответственной за незакрытое воздушное пространство.

Отметим, что это расследование инициировала нижняя палата парламента страны. Ее представители хотели получить развернутую картину события и узнать о роли Украины в катастрофе. В частности, парламентарии требовали разобраться, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрытым.

Согласно отчету Фонда безопасности полетов, “было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть осознавала угрозу для гражданской авиации, за исключением той части авиапространства, которое уже было закрытым”.

Кроме того, Блок заявил, что российские органы гражданской авиации, которые отвечали за закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на Донбассе, угрозы также не видели.

Это расследование длилось больше года. Украина и Россия сотрудничали с Нидерландами.

“На практике реализация этого сотрудничества заняла больше времени, чем предполагалось”, – подчеркнул глава МИД страны.

Напомним, что Boeing-777 рейса MH17 был сбит террористами в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 298 человек. Все они погибли.