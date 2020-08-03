Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщалось ранее, председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель, пятеро судей ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк и еще 4 человека (всего 12) подозреваются в создании преступной организации, которая действовала в интересах политиков и бизнес-кругов и имела целью захват государственной власти.
Председателю ГСА были вручены подозрение в совершении таких уголовных правонарушений:
- ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство ею или участие в ее преступлениях);
- ч. 1 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);
- ст. 351-2. (препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины).
В понедельник, 3 августа, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по избранию голове ГСА меры пресечения. Судья постановил частично удовлетворить ходатайство прокурора и избрать меру пресечения в виде личного обязательства сроком до 16 сентября 2020 года.
“На подозреваемого возложены обязанности: прибывать к следователям, детективам НАБУ, прокурорам и в суд по первому требованию; сообщать следователям, прокурорам и суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями в данном уголовном производстве, а также потерпевшими”, — отметили в ВАКС.
- Напомним, 17 июля, детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.
- Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.
- Всего в рамках уголовного производства, по которому были проведены обыски в Окружном административном суде города Киева, НАБУ объявило 12 подозрений. При этом НАБУ не может вручить повестки 8 судьям ОАСК, которые ушли в отпуск.
- Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается председатель Окружного админсуда Киева Вовк и еще 11 человек. #Буквы рассказывали об этом в деталях.