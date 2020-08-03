Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее, председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель, пятеро судей ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк и еще 4 человека (всего 12) подозреваются в создании преступной организации, которая действовала в интересах политиков и бизнес-кругов и имела целью захват государственной власти.

Председателю ГСА были вручены подозрение в совершении таких уголовных правонарушений:

ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство ею или участие в ее преступлениях);

ч. 1 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ст. 351-2. (препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины).

В понедельник, 3 августа, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по избранию голове ГСА меры пресечения. Судья постановил частично удовлетворить ходатайство прокурора и избрать меру пресечения в виде личного обязательства сроком до 16 сентября 2020 года.