Дело Пашинского: потерпевший отказался от своих исковых требований

Covid-19 Украина

обновлено 10.03.2021 в 00:02

Всего:

1410061 (+3261)

Болеют:

183628 (+3261)

Выздоровели:

1199229 (+975)

Умерло:

27204 (+76)

10 марта

00:51 Тапочки Черчилля продали на аукционе почти за $55 тысяч
00:38 Леди Гага в новом образе снимается в фильме о семье Гуччи: фото
00:29 Дженнифер Энистон рассказала о смысле татуировки на запястье
00:05 Минюст США отказался защищать указы Трампа, ограничивающие помощь иммигрантам

09 марта

23:49 Взрывчатка вблизи Капитолия: ФБР опубликовало видео с преступником
23:48 48 дней президентства: от Байдена ждут официальной пресс-конференции с журналистами
23:34 Средняя пенсия до 7 тыс.: Лазебная рассказала о разработанной системе
23:02 Французские стартапы подают жалобу на Apple, утверждая о нарушении конфиденциальности данных
22:50 США ввели санкции против чиновников Ирана, причастных к применению пыток
22:24 В США агенты ФБР могли найти тайник с золотом времен Гражданской войны, – СМИ
21:46 Американское круизное судно судится с пассажирами, инфицированными COVID-19
21:36 Убийство полицейского в Киеве: подозреваемую взяли под стражу
21:11 Bratz создал куклу в память о погибшей певице SOPHIE
21:10 Количество детей, нелегально прибывающих в США, возросло втрое
20:38 СБУ перекрыла канал поставки кокаина из Испании в Украину
20:16 Группа Go_A обновила песню, с которой выступит на «Евровидении-2021», – видео
20:13 США предоставили временную защиту мигрантам из Венесуэлы
20:09 Европейская компания отказывается от использования слова «нормальный» в рекламе косметики
20:04 Адвокат требует от СБУ опровергнуть информацию о вызове Порошенко на допрос
20:00 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 9 марта
19:52 Майли Сайрус в новом клипе призвала вакцинироваться от COVID-19
19:37 Основатель Zoom подарил неизвестным лицам акции компании на $6 млрд
19:37 «Смешанная» работа станет нормой после пандемии
19:26 «Укрпошта» продаст киевский Главпочтамт на Крещатике
19:08 «Убейте меня»: в Мьянме монахиня призвала военных не стрелять в протестующих
18:58 Американская компания создаст турбогенератор для аэротакси и грузовых дронов
18:55 Белорусский Telegram-канал NEXTA выпустил фильм-расследование об имуществе Лукашенко
18:51 Омбудсмен сменила представителя на Донбассе. Прошлый устроил драку в отеле
18:41 Шеф-повар Моника: Кортни Кокс поделилась простым рецептом палтуса, – видео
18:23 Литвин идет в ректоры КНУ им. Шевченко
18:06 «Евросолидарность» требует закрыть курорт «Буковель» как очага вспышки COVID-19 на Прикарпатье
18:03 Александр Вонг извинился перед людьми, которые обвинили его в домогательствах
17:55 Нобелевская лауреатка Малала Юсуфзай будет создавать фильмы для Apple TV+
17:49 Тарас Шевченко стал рекордсменом по количеству установленных деятелю искусств памятников

Дело Пашинского: потерпевший отказался от своих исковых требований

Потерпевший по делу бывшего народного депутата Сергея Пашинского Вячеслав Химикус отказался от своих исковых требований.

Вторник, 9 марта 2021, 17:16

Об этом сообщила адвокат потерпевшего Марина Паринова.

“Сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея Пашинского. Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять”, – отметила она.

Адвокат также добавила, что дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего.

Досудебным расследованием было установлено, что 31 декабря 2016 года во время конфликта Пашинский из собственного огнестрельного оружия (пистолета марки “Glock 19”) выстрелил в ногу пострадавшему. В результате выстрела гражданин получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждениям.

Напомним, что инцидент произошел в одном из сел Васильковского района Киевской области.

Народный депутат около 17:00 возвращался домой. В одном из сел Васильковского района автомобиль нардепа повернул на неосвещенную часть дороги, посреди которой стоял микроавтобус без включенных габаритов и водитель едва смог избежать столкновения.

“Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать стеклянной бутылкой и физической расправой. Нардеп из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана – он бутылкой ударил по голове и сбил с ног депутата. Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу злоумышленнику”, – рассказали в полиции.

После инцидента народный депутат оказал 38-летнему раненому медицинскую помощь, вызвал скорую и наряд полиции.

Версию народного депутата Сергея Пашинского о нападении подтвердил владелец авто, из-за которого возник конфликт.

Сначала в прокуратуре инцидент квалифицировали как хулиганство.

  • В октябре 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении народному депутату 8 созыва Сергею Пашинскому в нанесении тяжкого телесного повреждения.
  • 7 октября того же года его арестовали на два месяца без права на внесение залога. Впоследствии Апелляционный административный суд Киева оставил Пашинского под стражей без права внесения залога до 4 декабря.
  • Генеральная прокуратура открыла несколько новых производств в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского. А Генпрокурор Руслан Рябошапка отмечал, что не считает дело в отношении Пашинского “политическим”, называя его “уголовно-бытовым”.
  • Суд предоставил бывшему народному депутату Сергею Пашинскому статус человека, которому грозит опасность.
Теги: иск, Сергей Пашинский, суд

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook