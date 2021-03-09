Дело Пашинского: потерпевший отказался от своих исковых требований

Об этом сообщила адвокат потерпевшего Марина Паринова.

“Сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея Пашинского. Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять”, – отметила она.

Адвокат также добавила, что дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего.

Досудебным расследованием было установлено, что 31 декабря 2016 года во время конфликта Пашинский из собственного огнестрельного оружия (пистолета марки “Glock 19”) выстрелил в ногу пострадавшему. В результате выстрела гражданин получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждениям.

Напомним, что инцидент произошел в одном из сел Васильковского района Киевской области.

Народный депутат около 17:00 возвращался домой. В одном из сел Васильковского района автомобиль нардепа повернул на неосвещенную часть дороги, посреди которой стоял микроавтобус без включенных габаритов и водитель едва смог избежать столкновения.

“Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать стеклянной бутылкой и физической расправой. Нардеп из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана – он бутылкой ударил по голове и сбил с ног депутата. Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу злоумышленнику”, – рассказали в полиции.

После инцидента народный депутат оказал 38-летнему раненому медицинскую помощь, вызвал скорую и наряд полиции.

Версию народного депутата Сергея Пашинского о нападении подтвердил владелец авто, из-за которого возник конфликт.

Сначала в прокуратуре инцидент квалифицировали как хулиганство.