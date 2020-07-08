Сегодня, 8 июля, под Печерским районным судом, где продолжали избирать меру пресечения пятому президенту Украины, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко, произошла провокация.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Инцидент произошел в перерыве заседания. Порошенко вышел к активистам, которые пришли его поддержать. В этот момент к порогу подошел неизвестный и кинул в него фальшивые доллары.

После этого лидер “ЕС” попросил вывести провокатора из толпы.

Ранее представитель стороны обвинения объявил о завершении досудебного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.