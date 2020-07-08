Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Инцидент произошел в перерыве заседания. Порошенко вышел к активистам, которые пришли его поддержать. В этот момент к порогу подошел неизвестный и кинул в него фальшивые доллары.
После этого лидер “ЕС” попросил вывести провокатора из толпы.
Ранее представитель стороны обвинения объявил о завершении досудебного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.
- В среду, 8 июля, в Печерском районном суде Киева продолжилось избрание меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру “Европейской Солидарности” Петру Порошенко.
- Печерский районный суд Киева посреди ночи продлил до 10 октября срок досудебного расследования по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, в котором пятый президент Петр Порошенко является подозреваемым.