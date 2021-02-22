В деле "Приватбанка" подписали подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам. Кроме того, для подтверждения ущерба государству назначена экспертиза.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Сегодня, 22 февраля, правоохранители задержали Владимира Яценко – фигуранта дела “ПриватБанка”, который хотел убежать из Украины.

“Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка”- моя”, – отметила она.

Венедиктова уточнила, что свидетели по делу “ПриватБанка” сегодня превратились в подозреваемых. И добавила, что после нескольких рабочих совещаний с участием детективов НАБУ и прокуроров САП приняла решение дать указание о проведении экспертизы, чтобы подтвердить убытки, нанесенные государству и украинцам.

“Я не могу вдаваться в детали и рассказывать о состоянии дел в этом конкретном производстве, могу только сказать, что меня оно не устраивало с точки зрения перспектив представления обвинения в суде”, – добавила генпрокурор.

При этом имена подозреваемых до сих пор официально не раскрываются.

Подозрение Владимиру Яценко утром 22 февраля подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Его подозревают в растрате имущества в особо крупных размерах.

Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.