Трансляція судового засідання відбувалася на YouTube-каналі Стерненка.

У понеділок, 31 травня, колегія суддів Одеського апеляційного суду оголосила вирок у справі щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році. Оголошення тривало понад 3 години.

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка та Демчука винними за трьома статтями, а саме:

Стаття 187. Розбій

Розбій Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

Детальніше про цю справу — за посиланням.

Стерненка тоді позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав Демчук. Активісти подали апеляційну скаргу. Розгляд було завершено 21 травня.

Апеляційний суд виправдав Стерненка в частині звинувачень у розбої. Однак за двома іншими статтями — щодо зброї та викрадення людини — визнав винним.

Покарання за викрадення людини (ст. 146) застосовано не було, оскільки минули строки давности. Водночас у частині щодо зберігання зброї покарання призначили — дали 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно.

Як відомо, під час обшуків у квартирі Стерненка 6 років тому знайшли стартовий шумовий пістолет із патронами. Апеляційний суд визнав, що цей пістолет не є вогнепальною зброєю, а патрони, які вилучили у Стерненка, за виключенням одного, не є боєприпасами.

“По факту це судимість за 1 патрон”, — вважає активіст.

Активіст вже заявив, що оскаржуватиме рішення суду.