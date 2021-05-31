Трансляція судового засідання відбувалася на YouTube-каналі Стерненка.
У понеділок, 31 травня, колегія суддів Одеського апеляційного суду оголосила вирок у справі щодо викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича у 2015 році. Оголошення тривало понад 3 години.
Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав Стерненка та Демчука винними за трьома статтями, а саме:
- Стаття 187. Розбій
- Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
- Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
Детальніше про цю справу — за посиланням.
Стерненка тоді позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав Демчук. Активісти подали апеляційну скаргу. Розгляд було завершено 21 травня.
Апеляційний суд виправдав Стерненка в частині звинувачень у розбої. Однак за двома іншими статтями — щодо зброї та викрадення людини — визнав винним.
Покарання за викрадення людини (ст. 146) застосовано не було, оскільки минули строки давности. Водночас у частині щодо зберігання зброї покарання призначили — дали 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно.
Як відомо, під час обшуків у квартирі Стерненка 6 років тому знайшли стартовий шумовий пістолет із патронами. Апеляційний суд визнав, що цей пістолет не є вогнепальною зброєю, а патрони, які вилучили у Стерненка, за виключенням одного, не є боєприпасами.
“По факту це судимість за 1 патрон”, — вважає активіст.
Активіст вже заявив, що оскаржуватиме рішення суду.