Бывший глава Закарпатской ОГА, адвокат Геннадий Москаль предоставил Федеральному окружному суду США в Южном округе Нью-Йорка письменные объяснения относительно уклонения нардепа Александра Дубинского от повестки этого суда.

О деталях Москаль сообщил на своей странице в Facebook и официальном сайте.

Как известно, Москаль представляет интересы гражданина США Алекса Ровта в Украине.

Речь идет об исках Ровта относительно Дубинского, телеканала “1+1” и авторов программы “Гроши” в Соломенский и Подольский районные суды Киева, а также в Окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка.

Предметом исков является защита чести, достоинства и деловой репутации, а также опровержение “заведомо ложной информации”, ранее распространенной Дубинским относительно Ровта. С целью обеспечения иска Ровт просил наложить арест на все имущество ответчиков.

Кроме того, Ровт просил Федеральный суд США истребовать и принять к рассмотрению дело “по отмыванию на территории США средств, полученных преступным путем конечным бенефициаром “1+1” Игорем Коломойским.

Американский суд направил в Министерство юстиции Украины судебные повестки для Дубинского и авторов программы “Гроши”, которые, согласно международным обязательствам Украины, должны быть вручены.

Однако в течение почти года ни министерство, ни украинские суды этого так и не сделали.

В связи с этим Москаль обратился к американскому Минюсту с просьбой ввести персональные санкции в отношении министра юстиции Украины Дениса Малюськи и Александра Дубинского “за невыполнение международных обязательств и поручений суда г. Нью-Йорк”.

Кроме того, Москаль предоставил обширные объяснения суду Нью-Йорка о хронологии и обстоятельствах невручения повестки Дубинскому.

Адвокат отметил, что попытки вручить повестку осуществлялись неоднократно. Москаль даже просил киевский суд применить принудительный привод Дубинского для вручения повестки (“на основании его неоднократной неявки и откровенного игнорирования повесток”).

Москаль также указал “на политически мотивированную позицию Министерства юстиции и отечественных судов относительно затягивания вручения этих документов нардепу” (который до недавнего времени входил в состав пропрезидентской фракции “Слуги народа”).

В своих объяснениях для американского суда Москаль сообщил, что в телефонном разговоре с представителем Министерства юстиции Украины ему “откровенно сказали, что директива Нью-Йоркского суда… никогда не будет выполнена”, и рекомендовали обращаться “в Офис президента Украины для решения этого вопроса”.

“Ответчик Дубинский хорошо осведомлен об этом судебном деле; это дело было описано в многочисленных статьях в Украине и отображалась в новостях телевизионных каналов по всей стране. Более того, ответчик Дубинский даже участвовал в интервью относительно требований, предъявленных к нему по данному делу. На основании ограниченных и нечетких ответов, которые я получил от соответствующих судов и Министерства юстиции Украины, несмотря на мои многочисленные запросы, ответчику Дубинскому удалось уклониться от получения повестки”, – подчеркнул Москаль в своих объяснениях.

Следует отметить, что в феврале 2020 года Дубинский в своей программе “Дубинизмы” заявил, что люди Ровта якобы предлагали 5 миллионов долларов взятки председателю Фонда госимущества за директора Одесского припортового завода (ОПЗ).

СПРАВКА. Алекс Ровт – украинско-американский предприниматель, миллиардер. Родился в городе Мукачево в семье служащего. В 1973 году переехал в Венгрию на постоянное место жительства. В 1985 году эмигрировал из Венгрии в США, где проживает и сейчас. Некоторое время работал в фирме “Милмард”, в ювелирной фирме, потом открыл ресторан. Сейчас он – президент компании “IBE Trade Corp” в Нью-Йорке по производству и реализации минеральных удобрений.