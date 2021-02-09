Уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-президента США Барака Обамы и действующего президента США Джо Байдена по заявлению Рената Кузьмина и других нардепов от "Оппозиционной платформы - За життя" базировалось на информационном вбросе с одного из российских сайтов.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщили адвокаты Порошенко – Илья Новиков и Игорь Головань.

Они уточнили, что указанное производство открыли 17 декабря 2019 года. Дело было закрыто НАБУ 25 января 2021 года.

“Как нам стало известно, 25 января этого года было закрыто Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовное производство, зарегистрированное по заявлению народного депутата Кузьмина (Ренат Кузьмин, – ред.) и народных депутатов… Оно было зарегистрировано по “факту” того, что группа политических деятелей США – Обама, Байден, а также Петр Порошенко – “совершили хищение 100 млрд долларов США”. Вся эта история – яркий пример того, как фабрикуются эти провокационные заявления, производства агентами влияния РФ с помощью жителей властных кабинетов Украины”, – подчеркнул Игорь Головань.

Он рассказал, что в декабре 2019 года нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин и другие депутаты обратились в НАБУ с заявлением о якобы совершении Порошенко уголовных правонарушений. Как отметил адвокат, основанием для заявления стала информация российских СМИ и “блогеров” со ссылкой на якобы утверждение личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о “хищение $100 млрд”.

Головань сообщил, что источником этого вброса, среди прочих, стал российский ресурс eadaily.com. Адвокат отметил, что Джулиани на самом деле не писал “о хищении $100 млрд”, и это была сфабрикованная клевета.

В свою очередь адвокат Илья Новиков заявил, что за ресурсом, с которого осуществлялся информационный вброс, стоит кремлевский пропагандист Евгений Пригожин, более известный как организатор “фабрики троллей” в Ольгино и спонсор ЧВК “Вагнер”. “Когда народный депутат выступает фактически принтером и почтальоном для пригожинского ресурса – это стыдно. Еще больше стыдно, когда этим занимается группа народных депутатов”, – подчеркнул адвокат Новиков.

Адвокаты отметили, что очевидная абсурдность заявления нардепов от ОПЗЖ не помешала больше года тратить большие ресурсы из государственного бюджета на это “расследование”, которое в конце концов было закрыто. Они также обратили внимание на то, что больше всего абсурдных дел против Порошенко открыло Государственное бюро расследований.

“У ГБР есть явный запрос на любые заявления относительно Порошенко. И если там написан абсурд – неважно, тем лучше, потому что абсурд проще расследовать, чем правдоподобную историю. Когда расследуешь абсурд – больше места для маневра, и ты можешь делать что хочешь… ГБР настаивает на том, чтобы любой ценой оставаться на территории Печерского суда. Их не устраивает ни один суд Киева… Печерский суд демонстрирует двоякий подход. Всегда, когда подается заявление против Порошенко, это заявление, которое необходимо расследовать”, – отметил Новиков.

Адвокаты сообщили, что ГБР, в то же время, закрыло производство против самого Рената Кузьмина.

“На страже интересов российских агентов влияния как всегда у нас стоит ГБР, которое закрыло производство в отношении Кузьмина. Мы сейчас оспариваем это закрытие. Мы утверждаем и добиваемся, что эта группа народных депутатов подала заведомо ложное сообщение о преступлении”, – отметил Игорь Головань.