Адвокати п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань заявили, що слідчі ДБР і прокурори зобов’язані негайно закрити справу щодо призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка за браком доказів.

Про це вони сказали під час брифінгу в агентстві “Інтерфакс Україна”, текст заяви наводить пресслужба “Європейської Солідарності”.

Адвокати зазначили, що Київський апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про скасування підозри заступнику міністра закордонних справ Єгору Божку у цій справі.

“Все попереднє літо у нас фактично було присвячене цій історії про призначення першого заступника директора Служби зовнішньої розвідки України пана Семочка. По цій кримінальній справі була вручена підозра Єгору Божку, тодішньому голові. На минулому тижні Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні скарги прокуратури і визнав повідомлення про підозру Божку незаконним з тієї простої причини, що не було жодного доказу того, що бюджету України завдані збитки. Те, що збитки були, вони придумали з голови, сказав суд з двох інстанцій”, – нагадав Ілля Новіков.

За словами адвоката, це означає, що кримінальна справа, за якою ДБР і Офіс Генерального прокурора стверджували, що діями Порошенка і Божка була завдана шкода в 500 тисяч гривень, витративши кілька мільйонів гривень на це провадження, прийшла до безглуздого завершення.

“Зараз у слідчих, в чиєму провадженні знаходилася справа, і у прокурорів, які наглядають за цим провадженням, залишається лише один законний вихід. Вони зобов’язані терміново, бажано на цьому тижні, щоб не відкладати і не завдавати ще більші збитки бюджету, оголосити про закриття провадження проти Порошенка”, – каже Новіков.

Адвокати Порошенка зазначають, що справа про призначення Семочка, яку намагалися зробити гучною, “навіть не луснула, вона просто тихо “здулася”.

“Особи, які беруть участь у провадженні, слідчі – їх було багато, вони ходили до суду цілою групою, бригадою. І прокурори, які керували цією групою, мають це провадження закрити. Бажано подати у відставку. І бажано приготуватися компенсувати шкоду, яку своїми незаконними діями, попри свої повноваження, вони завдали бюджету. Це неприємна процедура, ми це розуміємо. Але зробити це доведеться”, – вважає Ілля Новіков.

Адвокат нагадав, що кількість проваджень проти Порошенка “йде на десятки, і максимально ми досягаємо на якомусь етапі цифри у 60 кримінальних проваджень”.

Ігор Головань також повідомив, що слідчі ДБР та прокурори намагаються приховати судові рішення у справі Семочка.

“Слідчі і прокурори, незаконно перевищуючи свої повноваження, намагаються приховати факти своїх правопорушень шляхом обмеження доступу громадян України до Єдиного реєстру судових рішень. Незаконно слідство і прокурори заблокували доступ до цих ухвал в реєстрі”, – зазначає Головань.

Адвокати вкотре наголосили, що ніхто з причетних не уникне відповідальності за ці дії.

“Ми говорили і говоримо, що замовні справи стосовно п’ятого президента України будуть лускати і розвалюватися – і це відбувається. І ми тепер ще раз говоримо про те, що це не минеться тим, хто організував ці політичні переслідування, і притягував завідомо невинних до кримінальної відповідальності”, – резюмував Головань.