Печерский суд избрал меры пресечения бывшему нардепу и командиру второго батальона "Донбасс" Семену Семенченко и бизнесмену Евгению Шевченко, которого в СМИ называют "агентом НАБУ".

Об этом Шевченко и Семенченко сообщили на своих страницах в Facebook.

В пятницу, 26 марта, суд избрал меру пресечения Евгению Шевченко. Он был помещен под стражу с возможностью внесения залога в размере 5 млн гривен. Шевченко заявил, что в понедельник обжалует это решение суда.

Следом началось заседание по избранию меры пресечения Семену Семенченко. Он был помещен под стражу без возможности внесения залога.

В видеообращении он отбросил обвинения со стороны СБУ и заявил о причастности к его аресту спецслужб РФ.