Об этом Шевченко и Семенченко сообщили на своих страницах в Facebook.
В пятницу, 26 марта, суд избрал меру пресечения Евгению Шевченко. Он был помещен под стражу с возможностью внесения залога в размере 5 млн гривен. Шевченко заявил, что в понедельник обжалует это решение суда.
Следом началось заседание по избранию меры пресечения Семену Семенченко. Он был помещен под стражу без возможности внесения залога.
В видеообращении он отбросил обвинения со стороны СБУ и заявил о причастности к его аресту спецслужб РФ.
- Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение экс-народному депутату Семену Семенченко, а также “агенту НАБУ” Евгению Шевченко. Их подозревают в создании незаконного частного вооруженного формирования (ЧВК) и контрабанде оружия.
- 25 марта Служба безопасности Украины рассказала детали относительно деятельности разоблаченного накануне военизированного вооруженного формирования (т.н. “частной военной компании”).
- Также спецслужба обнародовала переписку и разговоры Шевченко, якобы свидетельствующие о его причастности к контрабанде оружия из РФ.