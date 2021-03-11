Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

“Дознаватели Ровенского районного управления полиции закончили досудебное расследование и направили в суд материалы уголовного производства в отношении 29-летнего детской врача, обвиняемого в побоях, истязании и причинении умышленного легкого телесного повреждения малолетним”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с первым заявлением, 9 февраля, о нанесенных телесных повреждениях 5-летней дочери во время визита к стоматологу в Ровно в полицию обратилась 36-летняя жительница Костополя. У ребенка обнаружили телесные повреждения в виде сдирания передней поверхности шеи, кровоизлияния на передних поверхностях левого и правого плеч в средних третях, которые согласно заключению эксперта, относятся к легким телесным повреждениям.

Кроме того, в течение последующих трех дней в полицию поступило еще три обращения от родителей касательно побоев и телесных повреждений, вызванных детским врачом во время лечения зубов, которые имели место несколько месяцев назад на первом месте работы – частной клинике по улице Пушкина.

При этом 29-летняя фигурантка и ее защитник в течение досудебного расследования никаких показаний не предоставляли.

Кроме того, сейчас идет досудебное расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником): 9 февраля в полицию обратилась 28-летняя жительница, которая сообщила, что после визита к стоматологу в одной из частных клиник Ровно у восьмилетней дочери она обнаружила гнойную рану губы.