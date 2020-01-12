Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“Сегодня ровно месяц как в заложниках держат Юлию Кузьменко, женщину, доктора, волонтера и общественного активиста, по сфабрикованному подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета!” – говорится в сообщении.
Добош отметил, что за последние 10 дней не было проведено ни одного следственного действия с участием Кузьменко, на которых настаивает она сама и сторона защиты.
“Месяц защите не дают ознакомиться с материалами, которые даже были публично озвучены. Потому собственно нет ни одного доказательства, указывающего на ее причастность! Сторона защиты предоставила следствию все материалы непричастности и подтверждения алиби доктора Юлии Кузьменко, но никто в нарушение законодательства Украины не спешит ее освобождать!” – подчеркнул адвокат.
Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.
- 13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.
- По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.