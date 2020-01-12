Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что стороне защиты уже месяц не дают ознакомиться с материалами.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Сегодня ровно месяц как в заложниках держат Юлию Кузьменко, женщину, доктора, волонтера и общественного активиста, по сфабрикованному подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета!” – говорится в сообщении.

Добош отметил, что за последние 10 дней не было проведено ни одного следственного действия с участием Кузьменко, на которых настаивает она сама и сторона защиты.

“Месяц защите не дают ознакомиться с материалами, которые даже были публично озвучены. Потому собственно нет ни одного доказательства, указывающего на ее причастность! Сторона защиты предоставила следствию все материалы непричастности и подтверждения алиби доктора Юлии Кузьменко, но никто в нарушение законодательства Украины не спешит ее освобождать!” – подчеркнул адвокат.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.