Дело Шеремета: Адвокаты Антоненко заявили об имитации активности следствия

Их заявление опубликовало издание “Цензор.НЕТ”.
Отметим, что вчера в Министерстве внутренних дел опровергли информацию об алиби Андрея Антоненко. На видео, которое опубликовало ведомство, человек утверждает, что якобы ошибся в своих предыдущих показаниях, когда говорил, что Антоненко в ночь перед убийством находился в его загородном доме.
В ответ адвокаты Антоненко подчеркнули, что ошибочность алиби была ясна с самого начала следствия. К тому же, ни подозреваемый, ни его защита, такую версию не подтверждали.
“Странное заявление делает Национальная полиция после 50 дней заключения невинных людей. Они только сейчас взялись проверять фейковые алиби двухмесячной давности. Защита проверила показания господина Ермилова немедленно после их официального получения, и, поняв, что они были ошибочными, не поддержала эту версию событий”, – говорится в заявлении.
Отмечается, что только сейчас к такому же выводу пришли следователи и делают это достижением.
Защитники считают, что подобные заявления правоохранителей об опровержении ложного алиби направлены на дискредитацию подозреваемого и являются имитацией активности следствия.
“Почему бы следователям вместо этого не проверить настоящие алиби, заявленные защитой госпожи Кузьменко и госпожи Дугарь? Почему они скрывают от суда и общественности результаты фототехнической экспертизы роста злоумышленников с места преступления? Почему они говорят неправду, будто бы не знают роста Антоненко, хотя его 100 % мерили во время заключения. Пусть лучше расскажут о том, почему из экспертиз странным образом исчезли любые упоминания о разрекламированной господином Аваковым хромоте, которую якобы заметили все эксперты-психологи. Что было источником ложной информации о причастности Антоненко к взрывам на Херсонщине? Принты на одежде Антоненко? Почему преступники ходили, не скрываясь, именно под теми камерами, которые якобы сфотографировала Яна Дугарь? И наконец, каким образом музыкант, врач и парамедик которые по состоянию на лето 2016 года не знали друг друга (кроме Кузьменко и Антоненко, которые 1 раз виделись) все это организовали?” – отметили они.
Адвокаты добавили, что следствию эти вопросы надо было задавать самим себе раньше, до задержания и громких заявлений о раскрытии преступления.
“Напоминаем, что ложное подозрение остановило поиск настоящих преступников. Оплачивая налоги на содержание полиции, граждане получают организацию спектаклей вместо гарантий собственной безопасности”, – резюмировали они.
Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.
13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.
- 24 января Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного на ночной домашний арест.
- 29 января Офис генерального прокурора дал следователям полиции письменные указания о проведении дополнительных розыскных действий в деле об убийстве Павла Шеремета.
- Глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности заявил, что министра Арсена Авакова могут уволить из-за дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.