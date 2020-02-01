Дело Шеремета: Адвокаты Антоненко заявили об имитации активности следствия

Адвокаты Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, Виталий Галенченко, Дмитрий Круговой и Станислав Кулик раскритиковали деятельность полицейских и заявили об имитации активности следствия.

Их заявление опубликовало издание “Цензор.НЕТ”.

Отметим, что вчера в Министерстве внутренних дел опровергли информацию об алиби Андрея Антоненко. На видео, которое опубликовало ведомство, человек утверждает, что якобы ошибся в своих предыдущих показаниях, когда говорил, что Антоненко в ночь перед убийством находился в его загородном доме.

В ответ адвокаты Антоненко подчеркнули, что ошибочность алиби была ясна с самого начала следствия. К тому же, ни подозреваемый, ни его защита, такую версию не подтверждали.

“Странное заявление делает Национальная полиция после 50 дней заключения невинных людей. Они только сейчас взялись проверять фейковые алиби двухмесячной давности. Защита проверила показания господина Ермилова немедленно после их официального получения, и, поняв, что они были ошибочными, не поддержала эту версию событий”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что только сейчас к такому же выводу пришли следователи и делают это достижением.

Защитники считают, что подобные заявления правоохранителей об опровержении ложного алиби направлены на дискредитацию подозреваемого и являются имитацией активности следствия.

“Почему бы следователям вместо этого не проверить настоящие алиби, заявленные защитой госпожи Кузьменко и госпожи Дугарь? Почему они скрывают от суда и общественности результаты фототехнической экспертизы роста злоумышленников с места преступления? Почему они говорят неправду, будто бы не знают роста Антоненко, хотя его 100 % мерили во время заключения. Пусть лучше расскажут о том, почему из экспертиз странным образом исчезли любые упоминания о разрекламированной господином Аваковым хромоте, которую якобы заметили все эксперты-психологи. Что было источником ложной информации о причастности Антоненко к взрывам на Херсонщине? Принты на одежде Антоненко? Почему преступники ходили, не скрываясь, именно под теми камерами, которые якобы сфотографировала Яна Дугарь? И наконец, каким образом музыкант, врач и парамедик которые по состоянию на лето 2016 года не знали друг друга (кроме Кузьменко и Антоненко, которые 1 раз виделись) все это организовали?” – отметили они.

Адвокаты добавили, что следствию эти вопросы надо было задавать самим себе раньше, до задержания и громких заявлений о раскрытии преступления.

“Напоминаем, что ложное подозрение остановило поиск настоящих преступников. Оплачивая налоги на содержание полиции, граждане получают организацию спектаклей вместо гарантий собственной безопасности”, – резюмировали они.