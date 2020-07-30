Защита музыканта Андрея Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщила, что его начали прослушивать еще в марте 2019 года, за 9 месяцев до задержания.

Об этом идет речь в интервью Антоненко и его защитников изданию “Украинская правда”.

Так, на вопрос, почему среди обнародованных следствием записей телефонных разговоров были другие подозреваемые, но не Антоненко, музыкант ответил, что, очевидно, записей с ним, которые бы подтверждали подозрение, не существует.

В то же время, адвокаты Антоненко уточнили, что “прослушка” их подзащитного велась с марта 2019 года.

“На момент ответа Антоненко еще не полностью был знаком с материалами и не знал, что его начали “слушать” с марта 2019 года просто как человека, чей телефон появлялся в близи ул. О. Гончара (одна из улиц, по которой шли убийцы Шеремета, – ред). За все это время никаких разговоров, которые даже отдаленно касаются преступления, не было найдено”, – подчеркнули адвокаты.

В интервью Антоненко также прокомментировал обновленное подозрение следствия, в котором мотивом убийства Шеремета называется создание “крайне резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста”.

“О каких акциях протеста, провокациях, организациях вы спрашиваете? Я музыкант. Все, что меня интересует – это музыка и концерты. Революцию Достоинства и борьбу против российской агрессии я тоже поддерживал музыкой”, – отметил Антоненко.

Он также рассказал, что о хромоте подозреваемого в убийстве Шеремета (который был запечатлен на видео камер наблюдения) “все вдруг забыли”. Сам музыкант подчеркивает, что не хромал после операции на ноге, которая произошла в 2016 году.

“Что касается операции. Нет, никак не повлияла на походку. Операция была не на связках и не на суставах. Обычный варикоз. Врач-хирург предоставлял все справки того периода. Здесь другой вопрос: если тот на видео хромой, почему это никак не упоминается в экспертизах (и вообще нигде в материалах дела)? Потому что тогда бы пришлось написать, что есть разница в походке со мной. На эталонном видео 2019 года никто не хромает. Чтобы все выглядело убедительно, о хромоте эксперты вдруг забыли”, – сообщил Антоненко.