Об этом он рассказал в интервью изданию “Украинская правда”.
“Следственный эксперимент я и сейчас готов пройти, если меня освободят из-под стражи, то есть не будут водить на цепи, как Юлю (врача и волонтера Юлию Кузьменко, – ред.), и при условии, что видео сразу после этого покажут. Но этого они боятся больше всего”, – отметил Антоненко.
Музыкант подчеркнул, что ни он, ни его адвокаты не отказывались от следственных действий, но настаивали на их законном проведении.
“Об отказах – ложь. Мы не отказывались ни от каких следственных действий, а настаивали на их законном проведении, с адвокатами. От полиграфа мы также не отказывались. Мы предложили независимую экспертизу с привлечением иностранных спецов, поскольку существовали обоснованные риски фальсификации со стороны следствия. Представьте, тот самый психолог, который объявил походку “невербальным поведением” и подписал этот бред, теперь предлагался мне в новой ипостаси – полиграфолога! Говорят, других у нас нет”, – рассказал Антоненко.
Он также подчеркнул, что не разбирается во взрывчатке.
“Я не разбираюсь на взрывчатке. Я музыкант. А в Силах спецопераций с 2017 года. Задачи у меня другие. Реклама ССО. Рекрутинг. Знаю о парашютах, мины видел только учебные, выхолощенные или на фото. Но если бы мне даже родная мать предложила прицепить кому-то ночью под машину непонятную мне вещь, я бы не стал этого делать”, – заявил Антоненко.
“Все дело построено на лжи, манипуляциях, фабрикации, фальсификации. К тому же политизировано появлением государственных чиновников, президента, министра. Нарушение конституционного права на презумпцию невиновности и автоматически давление на правоохранительные органы и суд. Ни я, ни другие не имеем никакого отношения и причастности к преступлению”, – добавил он.
- В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
- Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
- 21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”.
- Материалы в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь объединили и открыли для ознакомления.