Музыкант Андрей Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, готов пройти следственный эксперимент – при условии, если его освободят из-под стражи, а потом сразу покажут запись.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Украинская правда”.

“Следственный эксперимент я и сейчас готов пройти, если меня освободят из-под стражи, то есть не будут водить на цепи, как Юлю (врача и волонтера Юлию Кузьменко, – ред.), и при условии, что видео сразу после этого покажут. Но этого они боятся больше всего”, – отметил Антоненко.

Музыкант подчеркнул, что ни он, ни его адвокаты не отказывались от следственных действий, но настаивали на их законном проведении.

“Об отказах – ложь. Мы не отказывались ни от каких следственных действий, а настаивали на их законном проведении, с адвокатами. От полиграфа мы также не отказывались. Мы предложили независимую экспертизу с привлечением иностранных спецов, поскольку существовали обоснованные риски фальсификации со стороны следствия. Представьте, тот самый психолог, который объявил походку “невербальным поведением” и подписал этот бред, теперь предлагался мне в новой ипостаси – полиграфолога! Говорят, других у нас нет”, – рассказал Антоненко.

Он также подчеркнул, что не разбирается во взрывчатке.

“Я не разбираюсь на взрывчатке. Я музыкант. А в Силах спецопераций с 2017 года. Задачи у меня другие. Реклама ССО. Рекрутинг. Знаю о парашютах, мины видел только учебные, выхолощенные или на фото. Но если бы мне даже родная мать предложила прицепить кому-то ночью под машину непонятную мне вещь, я бы не стал этого делать”, – заявил Антоненко.

“Все дело построено на лжи, манипуляциях, фабрикации, фальсификации. К тому же политизировано появлением государственных чиновников, президента, министра. Нарушение конституционного права на презумпцию невиновности и автоматически давление на правоохранительные органы и суд. Ни я, ни другие не имеем никакого отношения и причастности к преступлению”, – добавил он.