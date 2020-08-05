Об этом он рассказал в интервью “5 каналу”.
“Сейчас у меня проблема с ногой – у меня варикоз. И благодаря адвокатам, народным депутатам мне оказали помощь, но некачественную. Моя нога сильно распухла”, – сказал Антоненко-Riffmaster.
По его словам, варикоз появился из-за того, что в камере почти невозможно двигаться – она маленькая.
“У меня раньше была такая проблема – зимой 2016 меня оперировали. И вот снова эта проблема появилась”, – рассказал Андрей Антоненко.
Об условиях в камере, то по его словам, там недавно сломалась вытяжка и нечем было дышать. Впоследствии вытяжку починили, но “лучше не стало”.
Что касается самого дела, то, по словам Антоненко, прокуроры ее саботируют.
Ранее сообщалось, что Андрей Антоненко готов пройти следственный эксперимент – при условии, если его освободят из-под стражи, а потом сразу покажут запись.
- В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
- Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
- 21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”.