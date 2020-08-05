Андрей Антоненко-Riffmaster, обвиняемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, рассказал, что необходимую ему медицинскую помощь в СИЗО начали предоставлять только тогда, когда этого от следствия стали требовать народные депутаты.

Об этом он рассказал в интервью “5 каналу”.

“Сейчас у меня проблема с ногой – у меня варикоз. И благодаря адвокатам, народным депутатам мне оказали помощь, но некачественную. Моя нога сильно распухла”, – сказал Антоненко-Riffmaster.

По его словам, варикоз появился из-за того, что в камере почти невозможно двигаться – она маленькая.

“У меня раньше была такая проблема – зимой 2016 меня оперировали. И вот снова эта проблема появилась”, – рассказал Андрей Антоненко.

Об условиях в камере, то по его словам, там недавно сломалась вытяжка и нечем было дышать. Впоследствии вытяжку починили, но “лучше не стало”.

Что касается самого дела, то, по словам Антоненко, прокуроры ее саботируют.

Ранее сообщалось, что Андрей Антоненко готов пройти следственный эксперимент – при условии, если его освободят из-под стражи, а потом сразу покажут запись.