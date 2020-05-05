Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на продление содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Так 5 мая коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда от 3 апреля 2020 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины и продлен в отношении подозреваемого Антоненко срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 1 июня 2020 года включительно.

“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 апреля 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения”, – говорится в сообщении.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.