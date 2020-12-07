Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко ("Риффмастера").

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Во время заседания 7 декабря судьи решили оставить без изменений решение Шевченковского районного суда Киева от 21 октября. Тогда суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Антоненко до 19 декабря.

“Суд принял ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения Антоненко оставить без удовлетворения”, – сказала судья.

10 декабря во Шевченковском суде будет заседание по продлению меры пресечения.

Отметим, полный текст мотивационной части постановления будет обнародован 11 декабря.