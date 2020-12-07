Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Во время заседания 7 декабря судьи решили оставить без изменений решение Шевченковского районного суда Киева от 21 октября. Тогда суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Антоненко до 19 декабря.
“Суд принял ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения Антоненко оставить без удовлетворения”, – сказала судья.
10 декабря во Шевченковском суде будет заседание по продлению меры пресечения.
Отметим, полный текст мотивационной части постановления будет обнародован 11 декабря.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
- В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
- 18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
- 25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
- 28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
- Подполковник британской армии, военный эксперт Глен Грант написал открытое письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и заявил, что нет прямых доказательств в том, что Андрей Антоненко связан с убийством украинского журналиста Павла Шеремета.
- 21 октября Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие мер пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугар. Впоследствии под судом между активистами и правоохранителями произошли стычки.