Судьи Киевского апелляционного суда отклонили апелляцию защиты и оставили ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, под стражей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В начале заседания адвокат подозреваемого Станислав Кулик сообщил, что, учитывая, что прокурор в обосновании ходатайства каждый раз указывает, что у Антоненко имеются два паспорта гражданина Украины для выезда за границу и это якобы свидетельствует о его возможности укрытия за рубежом, паспорта обвиняемого сдали в Миграционную службу, и они были уничтожены согласно порядку.

Также суду в очередной раз оказали заявления поручителей. Судья объявил, что Антоненко должен выбрать двоих (мужчину и женщину) из них для выступления в зале заседания. В результате в качестве поручителей выступили четверо: нардеп 8-го созыва Андрей Тетерук, депутат от “Слуги народа” Егор Чернев, нардеп от “ЕС” Мария Ионова и депутат прошлого созыва Оксана Корчинская.

После этого суд удалился в совещательную комнату. Выйдя из нее примерно через 10 минут, судья объявил:

“… апелляционную жалобу обвиняемого Антоненко оставить без удовлетворения…”.

Такое решение присутствующие в зале встретили криками: “Ганьба!”

Таким образом Антоненко продолжит находиться под стражей до 2 апреля 2021 года.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.