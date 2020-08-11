Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил бывший народный депутат Андрей Тетерев, который присутствовал на заседании.

“Коллегия судей Киевского апелляционного суда отменила содержание Юлии Кузьменко под стражей, выбрав меру пресечения круглосуточный домашний арест. Всем, кто боролся – спасибо!” – говорится в сообщении.

Следует отметить, что Кузьменко держали под стражей с декабря 2019 года, то есть в СИЗО она находилась почти 8 месяцев.

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугар, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугар отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Активисты, политики, чиновники не доверяли следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста. В частности, такая акция состоялась и вчера под стенами Офиса генпрокурора на улице Резницкой. Акция под названием “Прокурватура: совесть – в розыске!” была организована совместно объединением “Движение сопротивления капитуляции”, активистом и блогером Сергеем Стерненком и инициативами “Free Dr Kuzmenko” и “Free Riff”, направленных на поддержку фигурантов “дела Шеремета”. В ней приняли участие около ста человек.

Участники акции выступили против преследования активиста Сергея Стерненка, ветерана Андрея Антоненко и волонтера Юлии Кузьменко и других активистов на патриотов.