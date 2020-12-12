В субботу, 12 декабря, под Офисом президента Украины проходит акция по случаю годовщины задержания ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко и других фигурантов "дела Шеремета".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Акция называется “Похороны правосудия. Годовщина “дела Шеремета”.

Ее организаторами являются представители правозащитной инициативы “Правотворець”, инициатив “FreeRiff” и “FreeDrKuzmenko”, “Руху опору капитуляции”, “Национального корпуса” и другие.

Участники акции выступают против обвинений Андрея Антоненко, медика Яны Дугарь и врача Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Они отмечают, что следствие так и не предоставило доказательств их причастности к преступлению.

“Мы придем к Офису президента, чтобы символически похоронить правосудие и справедливость. Это годовщина содержания Андрей Антоненко за решеткой, начала абсурдного преследования Юлии Кузьменко, Яны Дугарь, годовщина уничтожения прав и свобод человека в Украине по политической мотивации… По прямому указанию Офиса президента Украины происходят политические репрессии. Системно преследуются люди с патриотической позицией, активисты и волонтеры, представители патриотических и националистических организаций”, – отмечали организаторы акции.

Активисты принесли под Офис Владимира Зеленского символический гроб и лампадки, пластиковые цветы и венки.

Также участники акции периодически включали “Реквием” и “Траурный марш”.

После “похорон правосудия” на Банковой они планируют посетить МВД и Офис генпрокурора.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.