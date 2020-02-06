Во время вчерашнего заседания в Печерском районном суде Киева представитель государственного обвинения пытался доказать ультраправые взгляды Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, мемами.

Об этом говорится в статье #Букв “Уинстон Гитлер и Зиг Мороз. Как фигурантам дела Шеремета аресты продолжали”.

“Это изображение с фейсбук-страницы Антоненко. На них можно увидеть изображение Гитлера. Это, в частности, доказывает мотив Антоненко касательно содеянного преступления”, – уверенно заявил прокурор Сергей Зузак.

В это время на экране поочередно появились два изображения. На первом – человек, который похож на Гитлера и держит в руках новогодний подарок. На втором – нарисованный толи Дед Мороз, толи Санта Клаус в черной шубе, со свастикой на рукаве и поднятой правой рукой.

Зал заходится в хохоте. Присутствующие вспоминают заседание по делу Юлии Кузьменко накануне. Тогда прокурор Зузак также упоминал фотографии Гитлера. Правда оказалось, что на картинке был Уинстон Черчилль. А само фото было мемом. То есть визуальным шуткой.

Одна из волонтерок, которая пришла брать Антоненко на поруки, отметила, что так половина бойцов на фронте шутит.

“Это действительно очень смешно. Смешное доказательство. Не могу сдержаться”, – пояснила она судье, который заявил, что она нарушаете порядок в судебном заседании.

Волна веселья улеглась, когда слово взяли адвокаты и сам Антоненко.

Они в очередной раз объяснили, что подозреваемый выше за вероятного преступника на 10 см. Что такую экспертизу, которая может помочь выяснить разницу в росте следствие проводило, но ее якобы “прячут от судьи”. Что экспертиза походки не может быть основным доказательством. Ведь не существует единой методологии такого исследования. И об этом в выводах отмечал иностранный эксперт Иван Бирч, на которого постоянно ссылается следствие.

Защитники также в очередной раз разъяснили, что Антоненко пытался скрыть макет мины МОН-50, поскольку испугался и не знал, что делать.

Сам подозреваемый подчеркнул, что этот макет он привез домой после одной из съемок, в День сержанта. И так и не успел вернуть ее в свою воинскую часть.