В Киевском апелляционном суде не состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, заседание не состоялось из-за того, что прокуроры не пришли в суд.

В связи с этим рассмотрение апелляции перенесли на вторник, 11 августа, на 11:30.

Напомним, 17 июля Печерский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.