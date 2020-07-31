Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, заседание не состоялось из-за того, что прокуроры не пришли в суд.
В связи с этим рассмотрение апелляции перенесли на вторник, 11 августа, на 11:30.
Напомним, 17 июля Печерский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.