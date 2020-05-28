Следователи Национальной полиции, расследующие убийство журналиста Павла Шеремета, изменили маршрут женщины и мужчины, которые подложили взрывчатку под авто, чтобы версия выглядела убедительной.

Об этом сообщают журналисты проекта “Слидство.Инфо”, ссылаясь на текст нового подозрения.

“После этого Кузьменко Ю. Л. и Антоненко Ю. Л., выполнив разделенные на них организаторами функцией, покинули место парковки автомобиля Шеремета П.Г. по “наиболее безопасному” маршруту от дальнейшего разоблачения правоохранительными органами маршрута движения, установленного в период 15.07.2016-20.07.2016 Дугарь Я.С. и другими соучастниками: с ул. Ивана Франко повернули на ул. В. Липинского, в дальнейшем через дворы вернулись на ул. О. Гончара, где через переулок Чеховский свернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и О. Гончара”, – говорится в подозрении.

Однако журналисты показали видео с камер наблюдения, подтверждающие, что маршрут подозреваемых не соответствует описанному в документе, в частности – они пошли дальше.

Отмечается, что полиция “сократила” маршрут для того, чтобы версия, что мужчина и женщина, которые подложили взрывчатку под машину Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул. Гончара, 28Б, где, по версии полиции, в то время жил Антоненко. Хотя сам он это отрицает.

Согласно ранее обнародованным и полицией, и журналистами данным, в ночь с 19 на 20 июля 2016 года мужчина и женщина вышли из арки на улице Гончара в Киеве, прошли по дворам к авто Шеремета, куда женщина прикрепила взрывчатку. Согласно видео с камер наблюдения, они покинули место преступления по прилегающим улицам.

При этом, видео, которое журналисты обнародовали ранее, показывает, что в последний раз пара появляется на аллее на улице Бульварно-Кудрявской.

Во время брифинга в декабре, когда министр МВД Арсен Аваков объявил о новых задержания по делу Шеремета, был обнародован именно тот маршрут, который показывали журналисты.

Кроме того, ни журналисты, ни полиция ранее не демонстрировали видео, которое подтверждало бы, что подозреваемые “через дворы вернулись на ул. О. Гончара”, как указано в тексте подозрения.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

На брифинге в Министерстве внутренних дел сообщили, что в убийстве журналиста подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко и музыкант Андрей Антоненко. В соответствии с первоначальным текстом подозрений, организатором убийства считался Антоненко, а исполнителем – Кузьменко. В свою очередь медсестра Яна Дугарь якобы проводила “разведку” накануне преступления.