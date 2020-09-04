Дело Шеремета: суд начал заседание, на котором должны выбрать присяжных

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Сегодня в зал суда должны прийти 7 присяжных, каждого из которых – как сторона защиты, так и сторона обвинения – должны заслушать и поставить соответствующие вопросы.
В случае, если есть сомнения в беспристрастности присяжного, есть право заявить ему отвод. В результате отбора, должно остаться 5 присяжных, из которых 3 – основных и 2 – запасных.
В дальнейшем процессе, присяжные должны присоединиться к осуществлению правосудия для подозреваемых – Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь.
В то же время, под судом уже собрались активисты, которые пришли поддержать подозреваемых.
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугар, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста. В частности, такая акция состоялась под стенами Офиса генпрокурора на улице Резницкой.
- 18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугарь отказались его получать.
- 25 августа Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.