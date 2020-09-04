Дело Шеремета: суд начал заседание, на котором должны выбрать присяжных

Сегодня, 4 сентября, в Шевченковском районном суде Киева началось очередное судебное заседание по делу об убийстве Павла Шеремета, на котором должны выбрать присяжных.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сегодня в зал суда должны прийти 7 присяжных, каждого из которых – как сторона защиты, так и сторона обвинения – должны заслушать и поставить соответствующие вопросы.

В случае, если есть сомнения в беспристрастности присяжного, есть право заявить ему отвод. В результате отбора, должно остаться 5 присяжных, из которых 3 – основных и 2 – запасных.

В дальнейшем процессе, присяжные должны присоединиться к осуществлению правосудия для подозреваемых – Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

В то же время, под судом уже собрались активисты, которые пришли поддержать подозреваемых.