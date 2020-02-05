Дело Шеремета: суд продлил меру пресечения Дугарь

Об этом сообщает информагентство “Укринформ”.
“Судья Писанец продлил еще на два месяца меру пресечения в виде ночного домашнего ареста Яне Дугарь”, – сказал ее адвокат Николай Ореховский.
Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.
13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.
- 24 января Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного на ночной домашний арест.
- 29 января Офис генерального прокурора дал следователям полиции письменные указания о проведении дополнительных розыскных действий в деле об убийстве Павла Шеремета.
- Глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности заявил, что министра Арсена Авакова могут уволить из-за дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.