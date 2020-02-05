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Дело Шеремета: суд продлил меру пресечения Дугарь

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста военной медсестре Яне Дугар, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Среда, 5 февраля 2020, 15:40

Об этом сообщает информагентство “Укринформ”.

“Судья Писанец продлил еще на два месяца меру пресечения в виде ночного домашнего ареста Яне Дугарь”, – сказал ее адвокат Николай Ореховский.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.

В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.

Теги: убийство журналиста, Павел Шеремет, суд

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