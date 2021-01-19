Шевченковский районный суд Киева на сегодняшнем заседании отказался изменить меру пресечения для музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Трансляция заседания осуществлялась на YouTube-канале “Судебная власть Украины”.

Адвокаты Антоненко просили суд освободить его из-под ареста и отпустить под личное обязательство.

Сторона защиты заявляла об ухудшении состояния здоровья Антоненко, в частности, о проблемах с сердцем и сердечно-сосудистой системой.

Адвокат Дмитрий Круговой отметил, что “состояние здоровья Антоненко ухудшилось в условиях СИЗО”. По его словам, только вчера музыканта смог осмотреть сосудистый хирург, который “предоставил заключение о необходимости продолжения исследований”.

Отдельно адвокат подчеркнул, что супруга Антоненко заболела, ее диагноз пока неизвестен, и малолетним детям пары сейчас не с кем находиться.

“Он (Антоненко – ред.) так же может быть дома, может получать медицинскую помощь, заниматься семейными делами – и выполнять любые обязанности, которые на него может возложить суд своим решением. Он – публичное лицо, он не имеет возможности скрываться, в частности, в Украине, потому что, среди прочего, о нем знает большое количество людей”, – заявил со своей стороны еще один адвокат Антоненко Станислав Кулик.

Сам музыкант рассказал журналистам в зале заседаний, что в связи с длительным содержанием под стражей без надлежащих условий у него начали появляться проблемы со здоровьем, информирует телеканал “Прямой”. По словам Антоненко, у него появились проблемы с нервной системой и в связи с этим обостряются другие болезни.

“Вчера приехал сосудистый хирург, осматривал – подтвердил, что нужно обследование. Вообще должны быть нормальные условия, а не содержание под стражей. Лечиться, лечиться и т.д. Еще бьет нервная система. Нервная система уже совсем никуда. Понимаете, когда держат ни за что, и безосновательно, у нормального человека, нервная система будет давать сбои. И вот она дает сбои туда где есть слабые места”, – подчеркнул музыкант. “Сейчас есть проблема с сосудами на ногах, появились проблемы с глазами, есть моменты с аритмией сердца”, – добавил Антоненко.

(На видео – с 2:00)

После выхода из совещательной комнаты суд оставил ходатайство адвокатов музыканта об изменении меры пресечения без удовлетворения.

“Суд постановил: ходатайство защитников оставить без удовлетворения. Постановление окончательное, обжалованию не подлежит”, – заявила председательствующая судья Оксана Голубь.

Она объявила, что рассмотрение дела откладывается до 2 февраля на 14:00. На указанном заседании должно начаться исследование материалов дела.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.