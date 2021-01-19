Трансляция заседания осуществлялась на YouTube-канале “Судебная власть Украины”.
Адвокаты Антоненко просили суд освободить его из-под ареста и отпустить под личное обязательство.
Сторона защиты заявляла об ухудшении состояния здоровья Антоненко, в частности, о проблемах с сердцем и сердечно-сосудистой системой.
Адвокат Дмитрий Круговой отметил, что “состояние здоровья Антоненко ухудшилось в условиях СИЗО”. По его словам, только вчера музыканта смог осмотреть сосудистый хирург, который “предоставил заключение о необходимости продолжения исследований”.
Отдельно адвокат подчеркнул, что супруга Антоненко заболела, ее диагноз пока неизвестен, и малолетним детям пары сейчас не с кем находиться.
“Он (Антоненко – ред.) так же может быть дома, может получать медицинскую помощь, заниматься семейными делами – и выполнять любые обязанности, которые на него может возложить суд своим решением. Он – публичное лицо, он не имеет возможности скрываться, в частности, в Украине, потому что, среди прочего, о нем знает большое количество людей”, – заявил со своей стороны еще один адвокат Антоненко Станислав Кулик.
Сам музыкант рассказал журналистам в зале заседаний, что в связи с длительным содержанием под стражей без надлежащих условий у него начали появляться проблемы со здоровьем, информирует телеканал “Прямой”. По словам Антоненко, у него появились проблемы с нервной системой и в связи с этим обостряются другие болезни.
“Вчера приехал сосудистый хирург, осматривал – подтвердил, что нужно обследование. Вообще должны быть нормальные условия, а не содержание под стражей. Лечиться, лечиться и т.д. Еще бьет нервная система. Нервная система уже совсем никуда. Понимаете, когда держат ни за что, и безосновательно, у нормального человека, нервная система будет давать сбои. И вот она дает сбои туда где есть слабые места”, – подчеркнул музыкант.
“Сейчас есть проблема с сосудами на ногах, появились проблемы с глазами, есть моменты с аритмией сердца”, – добавил Антоненко.
(На видео – с 2:00)
После выхода из совещательной комнаты суд оставил ходатайство адвокатов музыканта об изменении меры пресечения без удовлетворения.
“Суд постановил: ходатайство защитников оставить без удовлетворения. Постановление окончательное, обжалованию не подлежит”, – заявила председательствующая судья Оксана Голубь.
Она объявила, что рассмотрение дела откладывается до 2 февраля на 14:00. На указанном заседании должно начаться исследование материалов дела.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.
- Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей больше года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам во время беседы в СИЗО.
- 17 декабря Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения для фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко (несмотря на то, что у мужчины ухудшилось состояние здоровья и он не получал надлежащей медицинской помощи).
- В начале января появилась информация, что убийство журналиста Павла Шеремета было санкционировано президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это стало известно из аудизаписей разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева. Запись из кабинета Зайцева, а также отчет слежки за Шереметом были первоначально получены Игорем Макаром, активистом белорусской оппозиции и бывшим белорусским спецназовцем.
- Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар готов дать показания прокуратуре Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.