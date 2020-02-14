Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей

Об этом сообщила пресс-служба суда.
“14 февраля 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 4 февраля 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокуратуры и продлен по подозреваемой Кузьменко срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 апреля 2020 года включительно”, – говорится в сообщении.
По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева оставлено без изменений, а апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.
Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.
- Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета недостаточно доказательств, чтобы передавать его в суд. В связи с этим досудебное расследование было продлено на срок до четырех месяцев.
- 24 января Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного на ночной домашний арест.