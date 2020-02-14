Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения врачу и волонтерке Юлии Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

“14 февраля 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 4 февраля 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокуратуры и продлен по подозреваемой Кузьменко срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 апреля 2020 года включительно”, – говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева оставлено без изменений, а апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.