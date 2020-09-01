В Министерстве внутренних дел заявили, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета эксперты не вышли за пределы компетенции при проведении экспертизы относительно возможной причастности к его гибели Юлии Кузьменко.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД.

В сообщении сказано, что такое решение было принято во время заседания дисциплинарной палаты Центральной экспертно-квалификационной комиссии (ЦЭКК) при Министерстве юстиции.

Ранее адвокат Юлии Кузьменко инициировал рассмотрение о дисциплинарной ответственности судебных экспертов КНИИСЭ (Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз), которые проводили экспертизу по уголовным производствам в деле Шеремета.

Он утверждал, что те были предвзяты, проводя и презентуя результаты экспертизы.

Так, в МВД решили, что эксперты КНИИСЭ были объективны и не вышли за пределы компетенции.

Наоборот – они провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение.

Также в МВД указали, что ЦЭКК оценивала не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур.

“По результатам оценки соблюдения процедур у комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЭКК будет решен после его получения”, – указано в сообщении.

Стоит отметить, что 11 августа Киевский апелляционный суд отпустил Юлию Кузьменко под домашний арест после 8 месяцев в СИЗО.

25 августа Шевченковский районный суд Киева на время рассмотрения дела по существу избрал меру пресечения Кузьменко в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 октября текущего года включительно.

Кроме того, суд обязал Кузьменко прибывать в суд по первому требованию и сдать документы для выезда за границу.

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугар, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста. В частности, такая акция состоялась под стенами Офиса генпрокурора на улице Резницкой.