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«Справа Шеремета»: в Києві організовують благодійний концерт на підтримку Антоненка

25 травня у київському рок-пабі Docker Pub відбудеться благодійний концерт на підтримку Андрія Антоненка (RIFFMASTER).

Воскресенье, 23 мая 2021, 21:31

Про це повідомляється в Facebook-акаунті Free Riff.

“Друзі, у вівторок, 25.05.2021 об 11:00 у Андрія, Юлі та Яни чергове судове засідання, а вже увечері ми всі побачимось на концерті підтримки родини Ріфа
Посилання на івент- 25.05 /ШЛЯХ ДО ВОЛІ / концерт на підтримку Андрія Антоненка (RIFFMASTER) / Docker Pub”, – йдеться у повідомленні.

Всі зібрані кошти будуть передані у сім`ю Антоненків.

“Нагадуємо, що Андрія Антоненка чекають на службі в ССО і тримають за ним його місце, але зараз він не отримує грошового забезпечення через цю “чортівню”, сподіваємось це скоро закінчиться, Ріфф повернеться до свого життя, а винні в фальсифікаціях понесуть покарання. То ж наразі допомога потрібна! Свободу політв’язням! Побачимось!” – повідомили організатори.

Варто зазначити, що відеоанонс концерту записали діти Антоненка.

Як сповіщалося, у п’ятницю, 30 квітня, Шевченківський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу фігуранту справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета — Андрію Антоненку. Ветеран ССО та музикант тепер перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Ввечері п’ятниці Антоненко вперше за понад 500 днів повернувся додому і побачився з дружиною, дітьми та друзями.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.

#Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за її розслідування.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тож регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста.

В червні матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

18 серпня підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко були вручені обвинувальні акти. Захисники Яни Дугарь відмовилися його отримувати.

25 серпня стало відомо, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва продовжився розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – вже за участю присяжних. Судові засідання досі тривають, суд вивчає докази.

  • Андрій Антоненко (Riffmaster) перебував під вартою понад рік — з 14 грудня 2019. Він був єдиним фігурантом “справи Шеремета”, якому запобіжний захід не було пом’якшено.
  • В лютому Антоненко написав листа, у якому розповів, що побоюється за своє життя.
Теги: Андрей Антоненко, видео, концерт

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