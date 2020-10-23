В среду, 28 октября, в Киеве должен состояться благотворительный концерт в поддержку семьи фигуранта "дела Шеремета" – музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко.

Концерт под названием “Роком по произволу” пройдет в столичном пабе Docker pub.

На нем выступят: музыканты Сергей Василюк, Кристина Панасюк, Соня Сотник, группа “ТаРута”, рок-группа “Широкий Лан”, а также молодые начинающие музыканты – рок-группа “ВіВаС”, в составе которого играют дети Андрея Антоненко – Виктор и Варя.

Ведущим мероприятия будет актер и телеведущий Геннадий Попенко.

Во время акции будет проводиться аукцион, на котором можно будет приобрести:

• авторские рисунки медика и волонтера Юлии Кузьменко (одной из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета);

• одежду с принтами рисунков Юлии Кузьменко, в том числе, созданных за решеткой:

• футболки с принтами гражданской правозащитной инициативы #FreeRiff;

• бейсболки от гражданской правозащитной инициативы #FreeRiff с логотипом “Riffmaster”;

• диски “Riffmaster” с подписью Андрея Антоненко;

• кружки “Белыми нитками”.

Начало концерта запланировано на 18:00. Для посещения мероприятия нужно приобрести билет. Количество зрителей во время концерта “будет соответствовать карантинным ограничениям”.

Организаторы отмечают, что все средства, собранные на аукционе и с продажи билетов, будут переданы семье Андрея Антоненко, который уже 10 месяцев находится за решеткой по “делу Шеремета”.

“Расследование “дела Шеремета” стало апогеем беззакония, произвола и политических преследований времен Зеленского… Десять месяцев продолжается “пещерное судилище”; десять месяцев невиновный человек сидит за решеткой. Андрей Антоненко – лидер группы Riffmaster, военный сержант Сил Специальных операций ВС Украины, автор хита ССО ВСУ “Тихо пришел, тихо ушел”. Андрей находится под стражей по сфабрикованным доказательствам по делу Шеремета с 12 декабря 2019 года… Как известно, во время пребывания в заключении Андрей не получает денежного содержания. А недавно его жена Светлана потеряла работу. Мы, музыканты, волонтеры, друзья и коллеги Андрея и Светланы, подставляем свое плечо этой семье в испытаниях”, – отмечают организаторы.