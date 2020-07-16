В реестре Министерства юстиции нет методики, по которой делали "экспертизу походки" подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в ответе Минюста, которую опубликовало адвокатское объединение “Ореховский и Коломиец”.

“Еще раз о фальсификации “экспертизы походки” в деле Шеремета: теперь официально от Министерства юстиции. Коротко напомним, что т.н. эксперты сравнили отдельные признаки двух (трех) человек и собственным визуальным сопоставлением с частичным совпадение этих отдельных признаков, пришли к выводу об их тождестве”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что после того как адвокатам открыли полный доступ к материалам, они сделали запросы в Минюст о наличии методики такого сравнения походки. То есть, есть ли научное подтверждение того, что так вообще сравнивать можно.

Оказалось, что такую методику никогда не регистрировали в Минюсте.

“Иными словами т.н. эксперты просто придумали такую “экспертизу походки” и к науке, как и к судебной экспертизе, она не имеет никакого отношения. Итак, еще одно доказательство в уголовное производство о фальсификации дела Шеремета”, – подчеркнули защитники.