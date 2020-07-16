Об этом говорится в ответе Минюста, которую опубликовало адвокатское объединение “Ореховский и Коломиец”.
“Еще раз о фальсификации “экспертизы походки” в деле Шеремета: теперь официально от Министерства юстиции. Коротко напомним, что т.н. эксперты сравнили отдельные признаки двух (трех) человек и собственным визуальным сопоставлением с частичным совпадение этих отдельных признаков, пришли к выводу об их тождестве”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что после того как адвокатам открыли полный доступ к материалам, они сделали запросы в Минюст о наличии методики такого сравнения походки. То есть, есть ли научное подтверждение того, что так вообще сравнивать можно.
Оказалось, что такую методику никогда не регистрировали в Минюсте.
“Иными словами т.н. эксперты просто придумали такую “экспертизу походки” и к науке, как и к судебной экспертизе, она не имеет никакого отношения. Итак, еще одно доказательство в уголовное производство о фальсификации дела Шеремета”, – подчеркнули защитники.
- В декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.