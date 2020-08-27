Об этом сообщил в Facebook ее адвокат Тарас Беспалый, опубликовав соответствующее фото.
Электронный браслет сняли 26 августа.
“Друзья, совсем забыл сказать: представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля”, – написал адвокат.
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Стоит отметить, что 11 августа Киевский апелляционный суд отпустил Юлию Кузьменко под домашний арест после 8 месяцев в СИЗО.
25 августа Шевченковский районный суд Киева на время рассмотрения дела по существу избрал меру пресечения Кузьменко в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 октября текущего года включительно.
Кроме того, суд обязал Кузьменко прибывать в суд по первому требованию и сдать документы для выезда за границу.
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугар, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста. В частности, такая акция состоялась под стенами Офиса генпрокурора на улице Резницкой.
- 18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугарь отказались его получать.
- 25 августа Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.