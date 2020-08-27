С врача Юлии Кузьменко, которая является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сняли электронное средство контроля.

Об этом сообщил в Facebook ее адвокат Тарас Беспалый, опубликовав соответствующее фото.

Электронный браслет сняли 26 августа.

“Друзья, совсем забыл сказать: представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля”, – написал адвокат.

Стоит отметить, что 11 августа Киевский апелляционный суд отпустил Юлию Кузьменко под домашний арест после 8 месяцев в СИЗО.

25 августа Шевченковский районный суд Киева на время рассмотрения дела по существу избрал меру пресечения Кузьменко в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 октября текущего года включительно.

Кроме того, суд обязал Кузьменко прибывать в суд по первому требованию и сдать документы для выезда за границу.

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугар, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста. В частности, такая акция состоялась под стенами Офиса генпрокурора на улице Резницкой.