Президент Украины Владимир Зеленский наградил ряд лиц государственными наградами: среди них руководитель следственной группы по "делу Шеремета" и директор института, который проводил экспертизу в рамках этого расследования.

Соответствующий указ №24 опубликован на официальном сайте главы государства.

Награды и почетные звания были присвоены по случаю Дня Соборности Украины.

Президент Зеленский отметил госнаградами ряд лиц за “значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд”.

В списке награжденных есть Евгений Коваль – первый заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции. Он награжден орденом “За мужество” III степени.

Стоит отметить, что именно генерал Коваль руководил следственно-оперативной группой МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева. В декабре 2019 года Коваль докладывал президенту Владимиру Зеленскому о результатах расследования. Тогда организаторами и исполнителями убийства были названы музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, а также детский хирург, волонтер Юлия Кузьменко. Кроме того, подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, которая якобы проводила “разведку” в районе проживания Шеремета.

С тех пор прошло больше года, но следствие так и не предоставило убедительных доказательств причастности Антоненко, Кузьменко и Дугарь к убийству журналиста.

В июне 2020 года вышло расследование Bihus.info, согласно которому семья Евгения Коваля владеет землей и недвижимостью на более чем 1 миллион долларов, но ее члены не имеют официальных подтверждений заработков, сопоставимых с этой суммой.

Также в списке награжденных есть Александр Рувин – директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Он награжден орденом “За заслуги” I степени.

Специалисты этого института анализировали запись, на которой зафиксированы мужчина и женщина, прикрепляющие взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Противоречивая портретно-психологическая экспертиза использовалась как доказательство причастности Кузьменко и Антоненко к убийству Шеремета.

Рувин в свое время заявлял, что результаты их оценок “не совпадали с тем, на что надеялось следствие”. В связи с этим украинские силовики обратились к специалисту из Великобритании Айвону Бирчу.

Александр Рувин ранее фигурировал в “прослушке” бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что скажешь, когда есть воля из Офиса президента”.

В списке награжденных также есть ученые, медики, волонтеры, чиновники, участники АТО, спортсмены, глава МИД Польши в 2018–2020 годах Яцек Чапутович и другие.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.

18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.

25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.

28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.

10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.