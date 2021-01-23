Соответствующий указ №24 опубликован на официальном сайте главы государства.
Награды и почетные звания были присвоены по случаю Дня Соборности Украины.
Президент Зеленский отметил госнаградами ряд лиц за “значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд”.
В списке награжденных есть Евгений Коваль – первый заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции. Он награжден орденом “За мужество” III степени.
Стоит отметить, что именно генерал Коваль руководил следственно-оперативной группой МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева. В декабре 2019 года Коваль докладывал президенту Владимиру Зеленскому о результатах расследования. Тогда организаторами и исполнителями убийства были названы музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, а также детский хирург, волонтер Юлия Кузьменко. Кроме того, подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, которая якобы проводила “разведку” в районе проживания Шеремета.
С тех пор прошло больше года, но следствие так и не предоставило убедительных доказательств причастности Антоненко, Кузьменко и Дугарь к убийству журналиста.
В июне 2020 года вышло расследование Bihus.info, согласно которому семья Евгения Коваля владеет землей и недвижимостью на более чем 1 миллион долларов, но ее члены не имеют официальных подтверждений заработков, сопоставимых с этой суммой.
Также в списке награжденных есть Александр Рувин – директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Он награжден орденом “За заслуги” I степени.
Специалисты этого института анализировали запись, на которой зафиксированы мужчина и женщина, прикрепляющие взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Противоречивая портретно-психологическая экспертиза использовалась как доказательство причастности Кузьменко и Антоненко к убийству Шеремета.
Рувин в свое время заявлял, что результаты их оценок “не совпадали с тем, на что надеялось следствие”. В связи с этим украинские силовики обратились к специалисту из Великобритании Айвону Бирчу.
Александр Рувин ранее фигурировал в “прослушке” бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, как полиграфолог, который “пишет все, что скажешь, когда есть воля из Офиса президента”.
В списке награжденных также есть ученые, медики, волонтеры, чиновники, участники АТО, спортсмены, глава МИД Польши в 2018–2020 годах Яцек Чапутович и другие.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.
28 сентября в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – уже при участии присяжных.
10 декабря Шевченковский районный суд оставил под стражей фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко и продлил действие меры пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Тогда Антоненко записал обращение к близким из зала суда.
- Андрей Антоненко (Riffmaster) находится под стражей больше года — с 14 декабря 2019. Он является единственным фигурантом “дела Шеремета”, которому мера пресечения не была смягчена за это время. О том, как за этот год изменилась его жизнь, Антоненко рассказал журналистам во время беседы в СИЗО.
- 17 декабря Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения для фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко (несмотря на то, что у мужчины ухудшилось состояние здоровья и он не получал надлежащей медицинской помощи).
- В начале января появилась информация, что убийство журналиста Павла Шеремета было санкционировано президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это стало известно из аудизаписей разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева. Запись из кабинета Зайцева, а также отчет слежки за Шереметом были первоначально получены Игорем Макаром, активистом белорусской оппозиции и бывшим белорусским спецназовцем.
- Бывший сотрудник белорусского спецподразделения Игорь Макар дал показания следователям Национальной полиции Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.