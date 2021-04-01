Государственное бюро расследований провело обыски в Нацагентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщили в АРМА и ДБР.

АРМА сообщило, что обыски проводят в помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников агентства.

“Руководство и работники АРМА полностью способствуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию”, — заверили в ведомстве.

Впоследствии ГБР объяснило, что обыски провели в рамках расследования дела о незаконном завладении более 400 тысячами долларов. Эти деньги были на хранении в АРМА и переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

“Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более 400 тысяч долларов США, которые были переданы в управление АРМА. Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, которые не имели к ним никакого отношения”, — проинформировало Бюро.

В рамках обысков были изъяты документы, после анализа которых следователи предоставят юридическую оценку. Предварительная квалификация правонарушения: завладение денежными средствами, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, а также использование поддельных документов и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч . 3 ст. 368 УК Украины).