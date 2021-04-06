Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета.

Нидерландский Хельсинкский комитет отмечает, что приговор Стерненко, озвученный Приморским судом Одессы, вероятно, был политически мотивированным, учитывая его деятельность как активиста и контекст, касающийся его конфронтации с мэром Одессы Геннадией Трухановым.

Правозащитники отмечают, что принятие судом решения по обвинениям в предполагаемом похищении одесского функционера Сергея Щербича и возможной краже у него 300 гривен в то время, как срок давности обвинения касательно его похищения истек, “является явным нарушением как уголовного кодекса, так и права Стерненко на справедливое судебное разбирательство”.

Также правозащитники указывают на сомнительность соразмерности наказания, избранного Стерненко.

“В то время, как убийцы активистки из Херсона, Екатерины Гандзюк, были приговорены к лишению свободы сроком от 3 до 6 лет, приговор Стерненко к лишению свободы на срок свыше 7 лет подтверждает мнение многих о том, что все судебное разбирательство было политически мотивированным и направленным на то, чтобы послать пугающий сигнал всем, кто выступает против коррупции в Украине”, — убеждены в организации.

Беспокойство правозащитников вызывает и “необычно личное” участие генерального прокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова, а также то, что дело рассматривал судья, который, по мнению Общественного совета добродетели, не соответствует критериям добросовестности и профессиональной этики.

“Некоторые наблюдатели рассматривают этот случай как еще один пример системного кризиса в украинской судебной системе и правоохранительных органах, который необходимо срочно преодолеть с помощью такой необходимой реформы”, — отмечают в организации.

Нидерландский Хельсинкский комитет и Центр по правам человека ZMINA призвали украинские власти обеспечить справедливый суд над Стерненко в течение всего апелляционного процесса и искать соразмерные альтернативы его приговору.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненка по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. О деле, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.

В поддержку Сергея Стерненка и других политических заключенных происходили многочисленные акции протеста. После последней из них, состоявшейся 20 марта, объявили о подозрениях 7 лицам. #Буквы рассказывали, какие доказательства собрала Национальная полиция.

Известный гонконгский активист и политик, лидер партии Youngspiration, выступающей за независимость Гонконга, Баджио Лун отреагировал на преследование участников акции протеста под Офисом президента 20 марта.

Справка. Нидерландский Хельсинкский комитет — это неправительственная организация, которая продвигает права человека и выступает за укрепление верховенство права и демократию во всех странах Европы, включая страны Центральной Азии, участвующие в ОБСЕ. Работа организации сконцентрирована на выполнении проектов по усилению правовой защиты и совершенствованию государственной политики, касающейся уязвимых групп, и поддержке правозащитных неправительственных организаций в противостоянии правительственному давлению.