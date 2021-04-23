У п'ятницю, 23 квітня, відбулося чергове засідання Одеського апеляційного суду у справі щодо активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука. За підсумками засідання активісти анонсували нові акції протесту.

Про перебіг та результати засідання в соцмережах сповістили захисники активіста та сам Стерненко.

Під час засідання обвинувачення долучило нові докази, яких раніше у справі не було. За словами адвокатів активіста — порушуючи КПК. Утім суддя задовольнила клопотання прокурорів. Захист Стерненка та Демчука двічі заявив про відвід суддів і двічі отримав відмову. Тепер активісти готуються до нових протестів.

Нові докази обвинувачення

Адвокати юркомпанії “Мілер” зазначили, що під час засідання прокурори клопотали про долучення до справи нових доказів, які не розглядалися судом першої інстанції.

“Суд не брав їх до уваги, коли виносив вирок нашим Клієнтам. Тож їх розгляд в апеляції суперечить одразу трьом нормам кримінального процесуального законодавства”, — йдеться в повідомленні.

Адвокат Масі Найєм зазначив, що прокуратура мала долучити нові докази раніше, разом з апеляційними скаргами, але цього зроблено не було.

Стерненко пояснив, що йдеться про постанови про створення груп прокурорів та слідчих, витяги з ЄРДР та інші процесуальні документи, які підтверджували б законність проведення слідчих дій.

Найєм акцентує, що у такий спосіб прокурори намагаються ввести суд в оману.

“Таке клопотання сторони обвинувачення також не відповідає нормі ч. 3 ст. 404 КПК — межі перегляду судом апеляційної інстанції. Окрім того, ми передбачили, що прокуратура спробує в такий спосіб ввести суд в оману. Також такі дії вчиняються прокуратурою з метою не дати обвинуваченим реалізувати своє право на захист”, — написав адвокат.

Два відводи колегії суддів і перенесення розгляду справи

Попри зазначені порушення, судді ухвалили задовольнити клопотання про долучення матеріалів обвинувачення. Тому захисники заявили суддям відвід, однак у відводі відмовили. Тоді адвокат Стерненка Писаренко заявив новий відвід — через порушення порядку розгляду попереднього відводу. Однак так само було отримано відмову.

Стерненко зазначив, що обидва рази заяву про відвід розглядала та сама колегія суддів, якій цей відвід було заявлено.

В підсумку суд вирішив відкласти засідання на три тижні — до 14 травня. Цей час надано, аби захист зміг ознайомитися із мотивувальною частиною рішення суду про задоволення клопотання про долучення нових доказів і підготувати позицію щодо них. Наступне засідання відбудеться 14 травня о 12:00.

Активісти готуються протестувати знову

Після судового засідання у Telegram-каналі “Самозахист”, який ведуть друзі активіста, заявилося повідомлення такого змісту:

“Щойно суд задовольнив клопотання прокурорів, яке порушує всі можливі принципи чесного суду.

Готуйтесь до протестів, щоб захистити свої права і не дати садити активістів за ґрати”.

Активісти переконані, що 3-тижнева пауза у розгляді справи потрібна для того, аби надати прокурорам час на фабрикування справи.

“Друзі, чекаємо нових “гучних” фейкових доказів і готуємо сили для боротьби”, — йдеться в повідомленні.

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини (колишнього члена проросійської партії “Родіна” Сергія Щербича). Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.

Наприкінці березня кримінальну справу за обвинуваченням Сергія Стерненка та Руслана Демчука у викраденні Щербіча, яку вже було розглянуто в суді першої інстанції, передали на розгляд до Одеського апеляційного суду. Після цього адвокати подали клопотання про скасування запобіжного заходу Стерненку та Демчуку.

9 квітня Одеський апеляційний суд відпустив Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт на час розгляду скарги.

Акції на підтримку Стерненка

На підтримку Сергія Стерненка в Україні вже була організована низка акцій. Наприклад, 23 лютого на вулиці Банковій біля Офісу президента відбулася велика акція, під час якої відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У результаті були затримані 24 особи. Кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.

27 лютого учасники протесту на підтримку Стерненка прийшли до Офісу генеральної прокурорки в Києві. Крім того, акція відбулася біля Офісу президента.

Найбільш резонансна акція відбулася 20 березня, до дня народження Сергія Стерненка, під Офісом президента. Під час протесту “Не чуєш? Побачиш” учасники кидали фаєри, петарди та шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах написи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Давид Гаджимурадов.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт. 27 квітня його відпустили з-під домашнього арешту.

Іншим учасникам акції на Банковій також були обрані запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.